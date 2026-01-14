台北市社宅統一登記平台 終於上線

〔記者何玉華／台北報導〕台北市社會住宅統一登記平台正式上線，提供一站式申請服務，串接戶政、財政等資料，民眾只要登記基本資料，就可以成為社宅的「準申請人」，若有社宅要招租時會收到通知，只要再登入平台即可申請。

社會住宅抽籤每年重來，又有不定期釋出的空屋資訊，民眾掌握不便，屢有建議採輪候制的聲音，台北市都市發展局為此決定先建立統一登記平台，先了解有需求民眾的資料和數據，作為未來採輪候制的參考依據。

都發局與台北市住都中心共同規劃「台北市社宅統一登記平台」目前已上線，提供一站式申請服務，串接戶政、財政等資料，民眾可隨時隨地預先線上登記，完成登入、資料填寫、授權、確認四步驟後，「1次登記」立即成為社宅的準申請人。

住都中心表示，成為準申請人後，平台會自動發送簡訊或以電子郵件主動通知社宅招租資訊，民眾只需再登入平台、按下「我要申請社宅」，即完成申請作業，也可隨時查詢申請及抽籤紀錄，讓招租訊息不漏接。而平台開放介接整合戶籍、財稅等資料，讓民眾減少準備文件的麻煩，並有政府資安機制加密保護，確保資訊安全。即日起至2月底完成登記的民眾，將有機會獲得超商百元禮券，1、2月將各抽出100名。

