台北市立動物園馬來虎「Arhaa」亮相！熱帶雨林區邀你相見

馬來虎「Arhaa」在10月順利踏入動物園的熱帶雨林區戶外活動場。 圖：台北市立動物園／提供

[Newtalk新聞] 來自新加坡動物園的雄性馬來虎「Arhaa」在今年9月來到台灣後，經過檢疫和適應期，終於在10月順利踏入動物園的熱帶雨林區戶外活動場，且適應力極佳。現在，只要前往台北市立動物園熱帶雨林區，就有機會和活潑可愛的Arhaa相見歡。

馬來虎在國際自然保育聯盟(IUCN)的紅色名錄中，被列為「極危」等級，意指馬來虎野外族群目前正面臨極高的滅絕風險。在全球馬來虎域外保育計畫下，台北市立動物園和新加坡動物園合作，透過個體調度，促成新的繁殖配對和血緣更新，以鞏固馬來虎域外安全族群血脈。而目前住在台北市立動物園的兩隻馬來虎Arhaa和動物園原有的雌性馬來虎Shima，就是馬來虎族群域內和域外的新希望。

動物園表示，Arhaa來到台灣後個性穩定、進食狀況良好，且能與保育員培養默契，能配合保育員的指示在熱帶雨林區後場的不同空間中移動。因此，順利的在10月踏入熱帶雨林區的戶外活動場和遊客見面。

由於目前Arhaa和Shima目前在熱帶雨林區戶外活動場採「輪班制」，會輪流出現。而老虎身上的條紋就和人類的指紋一樣，獨一無二，可以用來識別個體，若有幸前往動物園熱帶雨林區，不妨一起猜猜看當天看到的是Arhaa還是Shima。

Arhaa來到台灣後個性穩定、進食狀況良好，且能與保育員培養默契。 圖：台北市立動物園／提供

Arhaa將在熱帶雨林區的戶外活動場和遊客見面。 圖：台北市立動物園／提供