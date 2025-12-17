台北市立動物園「鱻食堂」開張！ 穿山甲館水下餵食秀超壯觀

台北市立動物園穿山甲館內的大水池模擬亞馬遜河底部環境，照養著來自雨林溪流或湖泊的多樣淡水魚類。遊客站在「河底隧道」內，能體驗與魚群共游的臨場感，自然陽光穿透水面灑下的炫麗光影，更是參觀時的必拍景象。為讓池內多種生態習性及體型各異的魚類共同生活，保育員費心經營「鱻食堂」，以多樣營養食材照顧魚群。

保育員準備動物性、植物性、浮水、沉水等多種類型的食物讓各種習性的魚類取食。（圖／台北市立動物園）

穿山甲館以高層空間融合從水域、樹基、樹幹到樹冠層的沉浸複合式生態展示系統，輔以倒木、樹藤、落葉等營造熱帶雨林景象，並以共生物種混群、教育展示模擬自然法則進行經營管理。底層模擬氾濫雨林形成的水域景象，讓遊客透過光線與水體交織的光影,欣賞穿梭於水域中的多類魚群。

水池中的魚類各有活動區域，身為亞馬遜河霸主的象魚體型龐大總是吸引目光，有時會棲息在水池後方陰影處，從上方步道俯視才容易發現。體型較小約手掌大的紅勾銀板成群結隊出現，彎月狀尾鰭讓牠們敏捷穿梭水域中層。黑帝王魟盤狀身形適應水域底層環境，經常沿著缸壁游動到透明隧道上方，遊客抬頭向上看就會發現魟魚白色腹部正對著自己。

黑帝王魟盤狀身形適應水域底層環境，經常沿著缸壁游動到透明隧道上方。（圖／台北市立動物園）

水池裡少數不產於南美洲雨林流域的魚種，是來自東南亞熱帶河川的穗鬚原鯉，為野外族群岌岌可危的極度瀕危魚種，因海關查緝走私動物而收容入園。牠們布滿縱線條紋的身體可生長達1公尺以上，喜歡群游在水域下層覓食，放空般的鮮紅色大眼搭配不斷朝下伸縮搜尋食物的大嘴，群游時彷彿一整群遙控吸塵器出動。

穗鬚原鯉會朝下伸縮搜尋食物的大嘴，群游在水域下層覓食。（圖／台北市立動物園）

慈鯛科的紫紅火口來自中美洲，頭部帶有亮麗粉紅色，在穿山甲館水池裡相當顯眼。牠們有保護幼魚的習性，因此有機會看到大魚和小魚靠近仿岩或池壁活動。面對眾多魚群，保育員定時提供充足、多元、新鮮且合乎營養需求的食物，除了鮮蝦魚肉，還有魚粉製成的飼料、紅蟲、大麥蟲等。

紫紅火口常在仿沉木和池壁附近活動。（圖／台北市立動物園）

食料既要具有沉水性讓水域下層魚類能夠覓食，又要確保中小型魚種能攝取足夠食物而不被搶走。保育員需要準備適當飼料份量，一邊餵食還要一邊觀察不同區域內各種體型、種類魚隻的反應和取食情形，眼明手快才有辦法經營起穿山甲館魚池的「鱻食堂」。穿山甲館保育員原則上大約會在下午3點30分左右開張「鱻食堂」，民眾不妨來碰碰運氣，一起到穿山甲館水池邊觀賞魚兒們開飯。

水池中混養多種熱帶雨林河川的淡水魚類。（圖／台北市立動物園）

