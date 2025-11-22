台北市竟有七彩標線 陳宥丞批如小畫家讓人煞煞

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線顏色多達7種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民手足無措，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。

陳宥丞表示，台北市近5年間新增的標線有5種，所有標線至少有白色、黃色、紅色、粉紅色、藍色、紫色、綠色7種顏色，這類標線複雜又不見得具有強制力，質疑是否真能幫助交通改善？

他舉例，如台北市推動「行人友善區」，提供行人無障礙步行環境並管制車輛使用，除設置人行道外，也可採取速限標誌或標線、降速措施、時段性行人徒步區等，鋪面為「藍色」，但無罰則依據；不過，由中央推動的「行人優先區」同樣以行人步行為優先，行人可於道路全寬通行、速限20公里並禁止按鳴喇叭，無特定鋪面顏色意象，但有罰則能開罰。

陳宥丞直言，民眾經過路口僅有幾秒鐘時間，要如何分清這些看似相同卻又有不同規定的標線？應該要好好整合，否則由各個里自行選擇顏色意象，每個里都有自己的著色版，卻無統一規劃，也難怪會有市民譏諷是「台北市道路著色大賽」。

此外，近年還有參考國外，在斑馬線旁邊畫設的黃色格子，｢彩色標記行穿線｣，台北市已畫設592處，但許多的市民仍不清楚標線意思；陳宥丞提醒，｢彩色標記行穿線｣用意在於提醒此路段有減速丘，參考他國作法很好，但要真的讓標線能發揮用處，不要為了畫而畫。

陳姓民眾表示，現代交通路況越來越複雜，標線也更多，但這對用路人都是負擔，如再因地設置不同顏色標線等，只會更加讓人困惑，應該要有統一、簡單、清晰的標線，才是最適合。

交通局表示，目前已在大安區大學里打造「行人友善區｣ 示範區，現其他38個里報名施作、6個里施工中；而「行人優先區」的鋪面顏色並非是標線，用意於提醒用路人注意進入優先區，入口處會設置牌面說明速限規定。

