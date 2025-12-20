台北市第二屆實驗教育研討會於松山文創園區登場

台北市第2屆實驗教育研討會於松山文創園區登場。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市第二屆實驗教育研討會二十日假松山文創園區盛大登場，此次活動由台北市政府教育局主辦，並由台北市十二所學校型態實驗教育學校共同承辦，以「實驗．共好—跨體制的自主學習與教師專業」為主題。教育局長湯志民表示，實驗教育強調以學生為中心、多元智能與自主學習。台北市透過持續舉辦實驗教育研討會，期望將「實驗．共好」不僅作為活動主題，更化為日常校園生活中可實踐的行動指引。

第一階段「從現場出發：學校實踐經驗的可複製與可轉化」，此次研討會以松山文創園區為實體場域，規劃十二個「實驗．共好」主題攤位，實驗中學與數位實驗高中共同參與展出，呈現跨域課程設計、自主學習歷程檔案與教師專業社群成果，展現台北市實驗教育多元而深厚的實踐面貌；第二階段「回望與前瞻—實驗教育歷程與影響的系統性對話」，以兩場專題演講串連台北市實驗教育的發展軌跡與未來願景。

第三階段「真人圖書館：在平凡與日常中，看見實驗教育的美好」：延續一一三年度第一屆研討會的精神，本屆活動安排了「真人圖書館」時段，現場透過一對一及小團體對話，他們分享就讀實驗學校的日常片段、學習轉折，以及親子共同面對選擇的心路歷程；

第四階段以典範轉移為目標，穩健擴大實驗教育的影響力。教育局指出，辦理實驗教育研討會的核心目的在於「經驗擴散」與「典範轉移」。一方面，提供十二所不同類型的實驗教育學校展示長期實作成果的舞台；另一方面，使實驗教育不再僅是少數學校的「特殊選項」，而能成為台北市各級學校推動課程創新與校本發展的重要參考。