台北市與日本松山市攜手推動青年環保行動
記者王誌成／台北報導
台北市環保局六日表示，與日本松山市環境部首次共同舉辦線上環保青年論壇，邀請北市政大附中、芳和實中、萬芳高中及中山女中，聚焦聯合國永續發展指標（ＳＤＧｓ），分享雙方青年環保行動，展現跨國合作精神。
環保局指出，台北市與松山市友好交流已逾十年，並於一一三年締結為友誼市，進一步拓展至青年交流及環境永續領域。為提升論壇討論深度，環保局於一月九日舉辦實體青年工作坊，引導北市青年討論環境永續議題。
論壇於四日舉行，圍繞聯合國二０三０永續發展議程，讓兩市青年分享環保經驗，並進行分組討論，聚焦ＳＤＧｓ１２「責任消費與生產」、ＳＤＧｓ１３「氣候行動」、ＳＤＧｓ１４「海洋生態」及ＳＤＧｓ１５「陸域生態」，提出創意解方。
環保局強調，永續發展是對未來世代的承諾，台北市將持續推動淨零永續，讓市民參與改變，透過青年論壇促進實際行動，邁向二０五０淨零排放願景。
