台北市與日本松山市攜手推動青年環保行動

地方中心／陳崇翰 新北市報導新北市貢寮區馬岡漁村，驚傳有民眾下藥毒魚！當地里長前往海蝕平台潮間帶，發現有大量彈塗魚以及烏魚苗暴斃死亡，現場一度瀰漫藥水味，里長懷疑不肖業者，為了逼出躲在泥沙中的沙蠶，疑似利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，卻導致多種潮間帶生物死亡。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「一整片你看看這些海蟲，你看可憐啦為了抓這些海蟲。」平常只躲在石縫中，或是泥沙堆裡的沙蠶，大量漂浮在水中，就連烏魚苗、螃蟹以及生命力強大的彈塗魚，卻是無故暴斃，貢寮馬崗海蝕平台潮間帶上，驚傳疑似有民眾下藥毒魚。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「潮間帶就是所有很多動植物，魚蝦貝類產卵孵育小寶貝的地方，這不肖業者為了抓海蟲，毒死那些生物毒死那些動植物。」不少彈塗魚以及屋魚苗暴斃 當地里長懷疑不肖業者利用石碳酸捕捉沙蠶（圖／民視新聞）潮間帶多種生物，面臨生態浩劫，當地里長懷疑，疑似有不肖業者，利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，想要引出躲在泥沙中的沙蠶，卻連帶造成其他魚種死亡。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「釣具業者收購這個海蟲，給釣魚的人可以抓幾十斤的海蟲，為了賺那幾萬塊整個潮間帶，成千上萬的生命都這樣子結束了。」民眾疑捕捉泥沙中的沙蠶販售釣客 使用藥水導致大量生物暴斃（圖／民視新聞） 根據了解，沙蠶俗稱沙蟲，平常多半棲息在紅樹林泥灘地的泥沙中，半夜才會覓食現蹤，很少白天出現，常作為釣客餌料，民眾疑似半夜開來廂型車，涉嫌毒魚，里長誓言要揪出不肖業者。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「因為是三更半夜來，早上來的時候他已經跑掉了，我裡面有監視器，我知道他是開廂型車來的。」環保局人員到場採樣，初步檢驗水質酸鹼度正常，但不排除因為漲退潮，藥水已經稀釋，將進一步帶回化驗。新北市環保局稽查員表示「沒有極毒性反應啦，我現場在聞的時候，其實也沒有味道啦。」疑似為了抓沙蠶，汙染潮間帶，里長呼籲民眾，暫時不要前往當地採海菜，究竟半夜開車到海邊的藏鏡人是誰，有待後續釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：新北貢寮「潮間帶遭下毒」 大量魚群暴斃.海水飄怪味 更多民視新聞報導惡「毒」手段！新北馬崗潮間帶疑遭惡意毒魚 里長急籲勿採野菜澎湖白沙鄉回收場凌晨大火！黑煙密布駭人畫面震撼曝光高雄女全裸陳屍升降台！男友追出門後失聯…父認屍跳針1句話

民視影音 ・ 1 天前 ・ 1 則留言