台北市與美國鳳凰城少棒交流賽 蔣萬安推薦客隊球員臭豆腐、珍奶





臺北市長蔣萬安13日前往新生公園棒球場與美國亞歷桑納州鳳凰城市長Kate Gallego共同擔任開球貴賓，為2026年美國亞利桑那州與台北市少棒隊交流賽揭開序幕。

蔣萬安首先先向遠道而來的鳳凰城球員們及鳳凰城市長，致上最熱烈的歡迎，他致詞時說，臺北市與美國亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）締結姊妹市的時間比在場許多人的年齡都長，他和Kate Gallego市長見過許多次面，就像隊友一樣熟悉，也一起為合作完成許多事情，像今天就在這裡進行棒球交流。

他說，各位小球員們長途跋涉而來，但別擔心，他相信當各位踏上棒球場的那一刻，時差就消失了。

蔣萬安幽默說，他知道鳳凰城以亞利桑那響尾蛇隊聞名，而臺北則以臺北101和世界上最好的美食聞名。如果你們覺得我們的投手難以擊敗，那就等著嚐嚐臺北的臭豆腐吧！那才是真正的挑戰！

他進一步說，東園國小棒球隊在去年一路打到威廉波特，讓我們引以為傲；而福林國小則是多年來的棒球強隊。今天的交流不只是球場上的分數，棒球就是我們共同的語言，你們說英語、我們說中文，但我們都會說HOME RUN。

蔣萬安接著對鳳凰城的小球員及貴賓說，現在臺北有和鳳凰城之間的直飛航班了，所以大家沒有理由不回訪臺北。最後他祝兩隊好運，也請大家努力比賽、結交新朋友，然後最重要的是，一定要確保在回家之前喝夠珍珠奶茶！幽默逗趣的歡迎詞讓球場上的國內外小球員及貴賓們笑聲連連。

