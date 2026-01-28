台北市船代公會選出15位優秀從業人員

台北市船代公會召開「第二十屆第六次理事、監事會」，理事長林子傑（左）、常務監事賴柏涵（右）。（記者周家仰攝）

台北市船務代理商業同業公會（下稱台北市船代公會）昨（廿八）日下午一時召開「第二十屆第六次理事、監事會議」，由理事長林子傑主持，會中選出一一四年度「會員公司優秀從業人員」十人、「優秀青年從業人員」五人，合計十五人，將於今年該會會員大會中公開表揚。

台北市船代公會理監事會議昨天通過，「一一四年度會員公司優秀從業人員」當選人（十人）：鴻新運通股份有限公司總經理蔡京川、台灣東方海外股份有限公司副經理王意文、商船三井股份有限公司副理張立煒、長榮海運股份有限公司本部主管陳韋勳、陽明海運股份有限公司資深管理師李憶湄、中國航運股份有限公司財務部副理張詩媛、中國遠洋企業股份有限公司副經理杜永前、萬海航運股份有限公司營業部經理許中承、裕民航運股份有限公司副理閔漢琨、偉利船務代理股份有限公司船務張亦琪。

一一四年度「會員公司優秀青年從業人員」當選人（五人）：陽明海運股份有限公司管理師林珊如、中國遠洋企業股份有限公司專員徐位瑄、台灣東方海外股份有限公司副主任林龍晨、長榮海運股份有限公司助理副課長吳姿廷、萬海航運股份有限公司營業部專員陳芷玄。

台北市船代公會理監事會昨天通過，推派該會第二十屆現任廿一位理事、七位監事、王文賢等共計三十七位，代表該會出席中華民國船務代理公會全國聯合會「第十三屆第一次會員大會」。

另，台北市船代公會理監事會並通過，該會理事吳元評先生，因所屬會員公司改派代表，應即解任，其理事缺額候補理事第一順位許順仁先生遞補。