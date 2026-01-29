台北市行二行三公辦都更案 都審會通過

（中央社記者劉建邦台北29日電）由國家住都中心推動的台北市「行二行三公辦都市更新案」今天進北市都審會討論，委員認為應整合大樓開放空間等細節，審議後開挖率放寬至70%，此案經修正委員建議後通過。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會討論「公辦都更-國家住都辦公大樓暨集合住宅新建工程案」。此案內容為「修訂台北市中正區華山地區行政專用區（二）及行政專用區（三）土地使用管制規定細部計畫案」。

資料顯示，台北市「行二行三公辦都市更新案」由國家住宅及都市更新中心以公辦都更方式推動，規劃興建中央及台北市政府共用聯合辦公大樓及住宅大樓，盼串聯周邊華山文化創意產業園區，創造優質辦公、藝文休閒空間。

台北市「行二行三」公辦都更案基地，位於市民大道2段、林森北路、北平東路、天津街所圍街廓，基地緊鄰行政院、警政署，位居台北車站東側，此處具商業機能，規劃開放地面層，盼串起台北車站及華山草原與文創園區成為廊帶。

台北市都審會今天討論此案時，委員提出如地面層開放空間應更具人性化，要考慮行人使用空間，應保留原本老樹及注意改建後環境綠化及景觀規劃。

都審會委員認為申設單位應注意車道坡度及停車場出入口，需考量附近交通狀況。因基地鄰近華山文化創意產業園區及公園，建議以中央公園為思考方向，並通過基地開挖率從60%放寬至70%。

都委會會議主席、都發局副局長劉美秀裁示，此案規劃許久，曾提出盼串聯華山藝文特區銜接至台北車站，形塑如中央公園模式，希望申設單位參考都審委員建議，也盼此案通過後成為公辦都更的示範案。此案經修正委員建議後通過。（編輯：李錫璋）1150129