台北市街頭警匪追逐！毒蟲狂飆撞2騎士 警拔槍逮人

台北捷運後山埤站旁，今（7）日下午發生警匪追逐事件。警方追捕一名毒品嫌犯時，對方拒檢並駕車逃逸，過程中連續衝撞1輛汽車及2輛機車，造成2名機車騎士，全身多處擦挫傷送醫，最後警方追到玉成街，才將嫌犯強行拉下車，事後在車上搜出喪屍煙彈毒品，將人帶回偵辦。

機車在路口停等紅燈，下一秒，一輛白色雙B轎車逆向疾駛而來，兩名機車騎士，被迎面撞上。其中一人，反應很快先跳車，但還是被撞上，另一名騎士被撞到騰空飛起，整個人重摔在後方轎車引擎蓋上，遭撞機車騎士痛到在地上打滾，追緝嫌犯的員警隨即趕到現場將嫌犯制伏，警方說：「下車，趴下。」

救護車趕到現場，將兩名受傷的騎士送醫治療，遭撞的機車，甚至還卡在雙B轎車車頭，警匪追逐場面，就發生在7日下午4點多，台北市信義區，後山埤捷運站附近，巡邏員警發現，轎車違規行駛還拒檢逃逸，一路加速狂飆，擦撞3部汽機車，還撞傷2名無辜騎士。

遭撞轎車駕駛說：「就是有一台車子從我們的左方，很急速的右轉，然後撞過來，就撞到前面的機車騎士，然後再撞到我們，然後最後有停下來，最就發現警車跟在後面一起到，才知道原來是在追捕犯人。」

原來這名陳姓嫌犯拒檢逃逸，就是因為車上藏有多種毒品，台北市信義分局五分埔派出所副所長李鴻琾說：「最終警方將陳男制伏後，在車上查獲第二.三級毒品，依托咪酯，安非他命，愷他命等物。」

陳姓嫌犯拒檢狂飆，還撞傷無辜路人，也被帶回派出所偵辦，是否涉及毒駕警方還要進一步檢驗釐清，將依違反毒品危害防制條例，公共危險移送台北地檢署偵辦。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

