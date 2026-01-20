台北市警察局長交接布達 蔣萬安：治安不是冰冷的破案率

台北市長蔣萬安今（20日）出席北市新任警察局長交接布達典禮，他感謝前任局長李西河過去對治安投入極大心力，也對新接任的林炎田提出三個期許。蔣萬安強調，治安不是冰冷的破案率，市民走在路上乃至於等紅綠燈；市府會做警察同仁最強的靠山，讓警察同仁在有尊嚴和保障下工作，保護好市民。

台北市長蔣萬安與新任台北市警察局長林炎田。（中天新聞）

原台北市警察局長李西河因屆齡退休，內政部警政署指派高雄市警察局長林炎田接任，上午在台北市警察局舉行新任局長交接布達典禮，蔣萬安擔任印信監交人與監誓人。

蔣萬安對林炎田有三個期許，一是科技治安再進化。希望在現有基礎上用AI大數據，讓犯罪在台北無所遁形。二是守護市民的溫度。他強調，治安不是冰冷的破案率；市民走在路上乃至於等紅綠燈、還有搭捷運的安全感都要顧及。

台北市長蔣萬安出席新任台北市警察局長交接布達典禮。（中天新聞）

蔣萬安說，三是北市府要做警察同仁最強的靠山，警察守護市民，市府守護各位警察同仁，要讓警察同仁在有尊嚴和保障下工作。

林炎田表示，將秉持市長剛剛所講，包含專業科技溫度、效能與照顧人民的心態，在過往的基礎來做好首都治安的守護工作。

新任台北市長林炎田宣誓就職，台北市長蔣萬安擔任監誓人。（中天新聞）

林炎田承諾將秉持專業、科技與溫度照顧市民。他說，在即將到來的跨年、春節及選舉期間，將提升見警率，加強與機關、保全橫向聯繫，守護城市安全。

林炎田強調，「打擊犯罪絕不手軟，堅守正義絕不寬貸，我會以身作則，辦案態度要求永不放棄是我的信念！」他會針對重要交通運輸工具、大型活動及公共場域加強維安工作，帶領同仁嚴守各項勤務，守護市民在重要節日與選舉期間的安全，讓市民安心過好年。

