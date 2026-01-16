台北市警察局長出爐！現任高市警察局長林炎田接掌

圖高雄市警察局局長林炎田，將接掌台北市警局長。（資料照）

備受矚目台北市警察局長出爐！由現任高雄市警察局局長林炎田接掌，遺缺則由航空警察局長趙瑞華接任高市警察局長。

林炎田為中央警察大學五十一期畢業，並取得國立臺北大學犯罪學研究所碩士學位，一九八六年投入警職服務，其警職生涯從基層做起，在台北市服務近廿年，二00六年開始，曾擔任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長、刑事局偵查第四大隊隊長、高雄刑事大隊長、警政署公共關係室主任、台北市警察局萬華分局長與苗栗縣、基隆市警察局局長等重要職缺。

林炎田更是台北是最年輕的派出所長，並創下八個月陞刑事警察局副局長的紀錄，行政與刑事警政歷練豐富，尤其他身段柔軟，處事圓融，並在擔任警政委員期間主司科技偵查犯罪，表現獲得讚賞。

此外，林炎田曾擔任警政署公共關係室主任，行事圓融、溝通協調能力佳，深受時任警政署長陳國恩重用；另先後出任過苗栗縣、基隆市警察局局長。由於林炎田行事嚴謹、戮力從公，做事力求完善，警界形容其為「精明幹練」的警政將領，表現深獲歷任長官肯定。

針對高市警長林炎田接掌臺北市政府警察局，高雄市市長陳其邁直言「真毋甘」，並高度肯定林炎田局長在高雄服務期間的付出，「無日夜在打拚」，偵破重大刑案偵破、維安部署與民調表現俱佳，更為高雄治安和交通安全貢獻良多。

回顧二0二五年林炎田局長警政成績，他面對多起重大治安事件，都親自督軍、坐鎮指揮，展現高度專業和領導統御能力。在一一四年二月破獲張介宗碎屍案過程中，林炎田責成專案團隊結合鷹眼小組、鑑識科技及情資比對，對所有可能生物跡證鍥而不捨、逐一排查，最終讓這起駭人聽聞的連續殺人分屍案得以曝光並順利偵破，有效回應社會高度關切。

一一四年八月所發生左營槍擊案中，林炎田局長第一時間率領跨單位組成專案小組，整合刑事、鑑識、海巡、境管等警力資源，縝密部署、佈下天羅地網，持續擴大追查，最終緝獲三十名嫌犯，徹底瓦解范姓主嫌所屬之暴力犯罪組織，展現高雄警方對暴力犯罪「零容忍」的堅定立場。

近期因應北捷隨機殺人事件引發社會關注，加上高雄市聖誕生活節及跨年系列大型活動到來，林炎田在市長陳其邁指示下，立即統籌規劃捷運、高雄輕軌及中央公園等人潮易聚集處所的警力部署，全面提升見警率與即時應變能量。

尤其在夢時代跨年晚會期間，警察局縝密規劃維安勤務，動員超過一千二百名警力與民力，涵蓋各警察單位全力配合，並多次進行兵棋推演及實警演練，強化面對各項突發狀況時的彈性調度和指揮系統現場反應能力，確保活動安全順利進行，維安升級，滴水不漏。

高市府警察局在林炎田領導下，整體警政表現，也反映於各項民意調查成果。治安滿意度屢創歷年新高，根據遠見雜誌二0二五年施政滿意度調查，高雄市再次榮獲五星評價，警政治安滿意度更名列六都第二，創下近八年最佳成績；另依內政部警政署最新公布的一一四年上半年治安民調，高雄治安滿意度高達八成，同樣寫下歷年新高紀錄，受到市府、市議會及市民對警政工作的高度肯定。

高市警局指出，林局長任內所累積的成果，來自全體警察同仁長時間無私付出與堅守崗位。市警局會持續既有良好基石上，持續守護市民安全，確保高雄治安穩定、城市運作順暢。

警界形容林炎田是精明幹練型的警政將領，在高雄市警察局長任內，他主張強化科技警政與精準打擊犯罪策略，在防制詐騙、打擊暴力犯罪及掃蕩幫派等面向均有成效，也備受高雄市長陳其邁倚重。

警界人士指出，林炎田早年曾任台北市警局重要的南昌、敦化派出所所長，並歷練過轄區複雜繁重的中山、萬華、信義等分局刑事組長及萬華分局長等職務，對台北市治安與交通狀況相當熟稔；接任台北市警局長，預料可迅速上手、無縫接軌。