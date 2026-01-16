台北市警察局長李西河屆齡退休...高雄市警察局長林炎田接下重擔...過往執法強硬「重大刑案要求24小時破案」外界矚目

警政署今（16日）發布139名重要警職人事案，台北市警察局長李西河屆齡退休，將由現任高雄市警察局長林炎田接任北市警局長一職，預計20日正式上任。林炎田也是第二位從高雄市接掌台北市警察局的局長，據了解其歷任刑事局偵查隊長、大隊長，以及苗栗縣警局長和高雄市警局長等要職，擁有充足的刑事偵查與行政管理經驗，作風凌厲相當受外界矚目。

昨日傳出內政部長劉世芳致電台北市長蔣萬安確認接替人選，確定由林炎田接下重任，而市府與警政署協調好代理機制，確保林炎田到職前空窗期的治安工作穩定無礙。

據了解，在高雄市警局長任內，林炎田面對重大刑案皆要求24小時內破案，在強硬執法態度下，高雄有關街頭暴力、槍擊案逐年下降，掃黑方面也多次在六都中被評核特優。



警政署表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，警政署副署長等職缺經參據各適任人選品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後，報內政部核定，相關調整計139員，統一於1月20日辦理交接到任。

(圖片來源：三立新聞網)

