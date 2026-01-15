台北市警察局長李西河退休 職務明起副局長代理

台北市警察局長李西河退休，同仁歡送。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警察局長李西河屆齡退休，下午5點下班後正式卸任，職務明天起由副局長張淑芳代理。據了解，新任局長由高雄市警察局長林炎田接任，預計1月20日上任。

李西河前年6月接任台北市警察局長，從警43年。警界好奇他退休後動向，不過，他曾透露，暫時沒有到其他公司任職的想法，退休後打算先休息一段時間、陪伴家人。

台北地檢署下午召開犯下張文隨機殺人案偵結記者會，李西河也出席，台北市警局於是將歡送茶會提早到今天上午舉辦。

李西河下午5點在同仁簇擁下離開市警局大樓。離去前，李西河發表簡短談話說，擔任局長1年7個月以來，感謝各位同仁群策群力，跟他一同度過了許多美好的日子，感謝大家，也祝福大家身體健康、一切順心。

李西河在同仁簇擁下離開台北市警察局。(記者王冠仁攝)

