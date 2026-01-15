台北市警察局長非林炎田？內政部：適當時間公布

台北市警察局長李西河將於明（16）日屆齡退休，接任人選備受各界關注。外傳內政部長劉世芳已親自致電台北市長蔣萬安，告知將由現任高雄市警察局長林炎田接任該職。針對此項人事傳聞，內政部今（15）日並未予以證實，僅對外表示會在適當時間公布確切名單。

內政部次長馬士元。（圖／中天新聞）

內政部次長馬士元於部內主持記者會時指出，近期警界高層面臨連續三位警官退休的情況，因此內政部在規劃全國警官輪調時必須進行通盤考量。他強調，警官職務的派任必須一併審視品德操守、專業能力、工作績效、未來潛力、期別倫理及內外勤經驗等多項條件，審核標準相當嚴謹。

據傳林炎田將接任台北市警察局長。（圖／資料照）

馬士元進一步說明，由於此次涉及大幅度的人事調整，內政部考量的因素較為繁雜，將待適當時機公布完整名單。他也特別提及去年12月19日發生的北捷隨機攻擊事件，顯示各界對治安高度關注，期許台北市警方與全體警政人員能堅守崗位，致力維護市民及國人的安全。

針對外界關切人事案是否能於一個月內定案，馬士元坦言目前無法給予確切答覆，但承諾會儘速處理。而在記者會結束後，針對媒體報導劉世芳已親自致電蔣萬安告知人選一事，內政部方面仍維持一貫立場，僅重申將於適當時間正式對外公布。

