台北市警局長明退休仍無接任人選 藍議員呼籲賴清德重視治安

台北市警察局長李西河明（16）日屆齡退休，但新任局長人選至今尚未公布。國民黨籍台北市議員楊植斗今（15）日批評，台北市目前仍不清楚下任警察局長人選，呼籲總統賴清德不要將心思都放在選舉上，強調治安不能出現空窗期。

台北市警察局長李西河將屆齡退休。（圖／中天新聞）

李西河為警察大學47期畢業，職涯歷練豐富，曾擔任刑事局偵九隊隊長、台南市警局刑警大隊長、永康分局長、保四總隊副總隊長、花蓮縣警局長、國道公路警察局副局長、刑事局副局長、台北市警局副局長、保三總隊長及刑事局長等職務，橫跨刑事與行政領域。他於前年6月正式接任台北市警察局長一職。

台北市議員楊植斗。（圖／中天新聞）

楊植斗今日在臉書發文表示，賴清德最近將心思都放在南部縣市首長選戰的佈局上，但不能只關心南部地區，更不應該只在乎選舉事務。他指出，李西河明日即將屆齡退休，新任警察局長將由中央政府派任，然而台北市至今仍不知道下任警察局長的人選為何。楊植斗質疑，若這段期間發生重大案件，是否又要將責任推給台北市政府承擔。

楊植斗進一步表示，警政勤務工作繁重，李西河現在卻不知道應該找誰進行交接，這種情況實在荒唐。他呼籲賴清德與內政部長劉世芳「行行好」，表示選舉已告一段落，應該要將人民在乎的治安問題妥善處理。

