台北市議員陳怡君涉詐助理費455萬！開庭哽咽：我不是貪心

社會中心／台北報導

台北市議員陳怡君今在開庭時，數度哽咽表示認罪，並向法官致歉，強調「我不是為了貪污，我只是想把服務做好」。（圖／翻攝畫面）

台北市議員陳怡君遭控自2023年起以「顧問費」名義多次向建商收受賄款，並以人頭助理方式詐領議員研究助理費。士林地院今（8日）開庭審理，她步上被告席時情緒激動，數度哽咽表示認罪，並向法官致歉，強調「我不是為了貪污，我只是想把服務做好」。

起訴指出，陳怡君共涉收受建商18筆、總額逾70萬元的不正利益，另以人頭助理手法詐領455萬元助理費，全案共有7名被告。其中，品嘉建設董事長胡偉良否認犯罪，其餘被告多承認事實並請求法院從輕量刑。

陳怡君在庭上解釋，從政多年財務吃緊，兩屆選舉皆虧損，疫情期間為協助選民購置口罩、酒精等防疫物資，辦公室支出更為沉重。她強調，若真以財利為目的，「就不會讓家人把房子提供為服務處、少賺租金補貼」。她並表示已繳回犯罪所得，希望法院衡酌其動機與悔意。

辯護律師補充，陳怡君在議會兩任期間自付支出高達1,400萬元，遠非本案金額可比，顯見她並非享樂型或貪污型犯行者，本案折射出助理費制度長期存有缺口，使民代辦公室常以人力調度或掛名方式補足運作需求，呼籲相關制度應檢討修法。

同案被告、辦公室主任張惠霖亦在庭上認罪，表示「我願意承擔所有錯誤」。至於堅稱無罪的胡偉良，其辯護律師指出，公司與議員往來均合法，否認有不法利益輸送。

庭訊結束後，陳怡君以帽子、墨鏡、口罩全程遮掩，並在助理掩護下快步離開法院。全案預計於明年1月12日宣判。

