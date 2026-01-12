台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄 一審判7年10月

前往台東，沿著東海岸一路南下，太平洋的藍在眼前鋪展成最療癒的風景，而更迷人的，是這些美景完全不需要門票——只要願意停下腳步。從清水模建築襯托海景的大鳥休憩區、彷彿把天空收進畫面的華源觀景台「天空之鏡」，到筆直道路直通大海的太麻里車站與金剛大道，台東用最純粹的方式，邀請旅人感受「不花錢，卻最奢侈」的海岸風光。這次，就來一趟東漂去旅行，把 6 大免費海景秘境一次收藏。

Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1