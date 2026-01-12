台北市議員陳怡君涉貪「詐領助理費、收賄」 一審重判7年10月

民進黨台北市議員陳怡君詐領助理費，一審判7年10月，並須繳回455萬餘元犯罪所得。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市議員陳怡君被控以人頭方式詐領助理費，另涉向建商收受賄款。士林地方法院今(12)日宣判，陳怡君一審被判有期徒刑7年10月，褫奪公權5年，並須繳回455萬餘元犯罪所得。其辦公室主任張惠霖，則被判處有期徒刑5年10月、褫奪公權4年。

根據起訴指出，陳怡君與其議會研究室主任張惠霖，兩人涉嫌利用3名親友名義，向議會詐領公費助理補助款。檢方查出，2018年底期間，陳、張2人共詐領助理費384萬8568元。張惠霖每月將助理費領出後，以現金方式存入友人帳戶，並陸續用於繳納住處與服務處租金、股票交易等用途。

此外，檢調另查出，2023年8月至2025年2月間，陳怡君與張惠霖協助品嘉建設公司處理建案相關事務，包括建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖及臨時用電許可等，並利用議員職權向台北市政府相關單位施壓，加速案件進度。期間品嘉建設董事長胡偉良及總經理高明義，則以每月支付約3萬9000元「顧問費」名義，交付賄款，總計收賄金額達70萬5894元。

士林地檢署，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」、「不違背職務收、交賄」、刑法「使公務員登載不實公文書」、「偽造署押」及洗錢防制法等罪嫌，起訴陳怡君、張惠霖及相關親友、建商等7人。士林地院審理後今日下午3時宣判，陳怡君被判刑7年10月，褫奪公權5年；張惠霖5年10月、褫奪公權4年，另須繳回455萬餘元不法所得。

