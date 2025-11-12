台北市議會今討論新壽北士科解約金案 蔣萬安：盼順利通過

台北市長蔣萬安今天早上出席環保局志義工頒獎典禮受訪，提到議會今天討論新壽解約金，希望能順利通過。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府已將新光人壽(新壽)解除北士科T17、T18地上權的解約金送台北市議會備查，市議會今天(12日)召開大會討論，朝野議員不滿金額細項包括「新新併Logo調整」等費用；台北市長蔣萬安上午受訪對此未置可否，只表示希望本週完成與新壽簽訂土地終止合約協議。

新壽提出的解約金額為44億3406萬4085元，細項包含除草、環境維護、圍籬「新新併Logo調整」等，多位議員認為不合理。

蔣萬安今天早上出席環保志義工頒獎典禮，被問到解約金包含新新併Logo調整費用，是否覺得合理？蔣萬安對解約金的部分未置可否，他表示，謝謝議會排入議程，今天大會就會進行討論，相關的程序如果一切順利，議會通過，市府預計在這一週可以完成與新壽簽訂土地終止合約的協議，之後就是跟輝達的溝通跟聯繫。

蔣萬安表示，市府與輝達持續保持非常密切的溝通跟聯繫，後續輝達的投資計劃書、建築設計等，一定會加速相關的行政流程，希望與輝達的設定地上權簽約，能從原本明年中提前到明年農曆年前完成，屆時就可以將土地移轉給輝達。

台北市長蔣萬安今天早上出席環保局志義工頒獎典禮，提到議會今天討論新壽解約金，希望能順利通過。(記者何玉華攝)

