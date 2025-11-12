台北市議會無異議通過北士科T17、T18解約案 輝達要出「這金額」

即時中心／徐子為報導



台北市政府與新光人壽解約北士科T17、T18，「分手」金額共44.3億元，報告案今（12）日送市議會備查，台北市副市長李四川也出席報告指出，除了市府已收的權利金之外，新壽成本約14.41億元，這部分輝達願意概括承受，將納入未來予輝達議約；而未來專案設定地上權予輝達，權利金應不超過125億元。





市議會今下午開會，民進黨團總召陳慈慧率先發言指出，民進黨團的態度就是支持輝達，盼市府能夠盡速簽約，讓輝達進駐；在場黨團成員則一同高喊口號「支持輝達，盡速簽約」。



藍營市議員游淑慧表示，此案通過備查沒有疑義，儘管她還是對新壽帳單有些匪夷所思，不過以大局為重，藍綠白立場一致；另1名國民黨籍市議員汪志冰說，市府除了排除萬難盡速輝達進駐之外，未來此類代表性大型企業，台北市都應爭取，且比照此次輝達案辦理。



社會民主黨籍市議員苗博雅則點出，該案市府有委請會計事務所估價，但相關調查內容並未附在報告案中，希望市府能補上。



李四川報告指出，經這幾天雙方會計師一同審查，原先新壽報價44.7億元，經過市府委請會計師，去新壽查詢相關憑證，刪除4千餘萬元，最終確定44.34億元報市議會。





