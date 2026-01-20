台北市議會藍綠「甲級動員」表決 蔣萬安二備金7.4億通過





台北市政府115年度總預算未通過，包括二備金、祕書長等首長特別費、殯葬自治條例等仍暫擱未處理。北市議會昨日下午3時政黨協商，經3個半小時討論並外加附帶決議等內容，最後在第二預備金提案仍無共識，今天（20日）下午議會大會表決後，藍營以人數優勢，以27人贊成、18人反對、3人棄權，台北市長蔣萬安二備金7.4億元通過。

北市府第二預備金部分原為7億4千萬元，民進黨團要求刪減5千萬元至6億9千萬元，但昨天協商3.5小時後仍無共識，因此今天下午2點進行表決。民進黨及國民黨團均動用甲級動員，民眾黨團則由個別議員出席。

今天臨時大會清點在場人數為49人，議長戴錫欽宣布以記名方式表決，最終贊成人數27人、反對人數18人、棄權人數3人，表決結果通過二備金7.4億元。

國民黨書記長李明賢表示，北市府的二備金是要用於緊急狀況及新增政務，北市府從2022年至今均編列7.4億元，儘管委員會刪減5千萬元，但為了維持北市府推動市政的彈性，國民黨團建議仍恢復原編列7.4億元。（責任編輯：王晨芝）

