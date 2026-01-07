台北市財力佳補助反變少 喊話中央：維持已核定比例

主計處表示，台北市與前次（民國112至114年度）財力分級相同，但財劃法修法後，中央調降地方補助款或不予補助，已嚴重衝擊地方建設。（示意圖／本報資料照片）

為因應《財政收支劃分法》修法，行政院主計總處調整各縣市財力分級，級數越低代表財力狀況越佳，地方自籌款項比率提高。在今年新版財力分級中，台北市、新竹市、新竹縣、台東縣列入第一級。主計處表示，台北市與前次（民國112至114年度）財力分級相同，但財劃法修法後，中央調降地方補助款或不予補助，已嚴重衝擊地方建設。

主計處回應，依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定，中央各機關應依財力級次給予各地方政府不同補助比率，且補助比率不得超過90％，因北市財力級次為第一級，導致多項北市建設須自籌較多配合款因應，又財劃法修法後，中央調降地方補助款或不予補助，已嚴重衝擊地方建設，故建請中央針對已核定之補助計畫（如捷運建設）仍應維持原補助比率，並應以公平客觀原則給予補助款，北市亦將持續爭取中央相關補助款。

行政院主計總處每3年會檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，計算基準為地方政府自有財源比率，也就是歲入扣除補助及協助收入後，占歲出的比例，分為第一級到第五級。

根據行政院主計總處公布的「115年至117年各縣市財力級次表」顯示，第1級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第2級為新北市、金門縣、花蓮縣；第3級為桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

