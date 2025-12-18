台北市跨年晚會暴雷？驚見超大咖女團 小編給答案了

台北市跨年晚會卡司被暴雷。（圖／翻攝台北市跨年晚會官網）





2025年剩不到半個月，各縣市政府準備跨年活動，台北市政府跨年陣容卻提前被暴雷，眼尖網友發現北市府廣告疑似提前刊登，竟有超大咖女團KARA，台北市旅遊網小編表示，明（19日）上午才會舉行跨年卡司記者會，正式名單將會以北市府公布為主。

一名網友在社群平台Theads發文表示「台北市觀傳局是不是不小心暴雷了」，附圖是一則台北市觀光傳播局的廣告，寫著「韓國女團KARA 獨家登場臺北跨年晚會」，摘要還可以看到晚會有13組卡司，還有蔡健雅以及疑似一名周姓藝人。



網友表示，點擊廣告後進入了跨年晚會的官網，卻還沒公布卡司，懷疑是卡司還沒公布，廣告就已經先發出。台北市旅遊網小編也表示，明日上午10時才會舉行跨年卡司記者會，正式名單將會以北市府公布為主。



