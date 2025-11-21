台北市選情太現實！游盈隆點名她可戰蔣萬安

▲民進黨立委沈伯洋日前一度遭曹興誠點名參戰台北市長。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選舉布局備受關注，民進黨在台北市的人選尚未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達參選意願，不過，綠委王世堅、沈伯洋也被頻頻點名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日表示，總統賴清德如果推沈伯洋出來參選台北市長，下場絕對很難看。民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能還有點希望。

游盈隆昨上《新聞千里馬》指出，沈伯洋是個聰明人，經過大罷免之後，他應該有一些成長，對於參選這件事情，目前的回應還算適當，畢竟台灣話說「沒那個屁股，不要吃那種瀉藥」，因為下場一定很難看。

游盈隆表示，聯電創辦人曹興誠點名沈伯洋參選，媒體人周玉蔻也在那邊推波助瀾，可說是惟恐天下不亂的民進黨黨友，他不相信民進黨會想到去推沈伯洋。如果是選對會共同召集人邱義仁出來說：「沈伯洋不錯」，那就另當別論。總統賴清德對沈伯洋是重視的，但是如果推沈伯洋出來參選台北市長，他可以很肯定地說，下場絕對是很難看。

游盈隆認為，台北市這一局，蔣萬安要選連任，過去3年平平順順，也沒有出什麼紕漏，輝達案也處理得可圈可點，符合社會大眾期待，而且現任市長有連任優勢。因此，民進黨內任何人出來挑戰，恐怕都機會渺茫。

游盈隆提到，也許提名一個人，可能有點希望，但不是綠委王世堅，那個人就是蔡英文。現在碰到蔣萬安形象很好，儼然是個小馬英九，沒有什麼負面新聞。面對這樣的態勢，台北市對民進黨來講打得漂亮就好，不要想贏，如果真的想贏就去找蔡英文，可能在台北市還會有英粉在。

游盈隆說，民進黨在台北市基本上不會有任何人選可以提名出來贏蔣萬安，除非蔣萬安有什麼緋聞、醜聞爆出來，那時候由王世堅出來代表民進黨，或許還有一點點可能，王世堅就是會創造奇蹟，所以提名沈伯洋是沒可能的事。

