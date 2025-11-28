台北市選戰冷到爆？吳怡農：重點不是誰適合

▲「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農將爭取民進黨台北市長競選提名。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 2026台北市長選戰逐步升溫，綠營目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選，最終由誰參選2026台北市長選戰受到關注，民進黨議員許淑華提出，可以考慮和碩董事長童子賢等非典型的政治人物。對此，吳怡農昨（27）日受訪指出，現在重點不應該只放在「誰適合」，而是想為台北市「做什麼？」，而弔詭的是，現在因為還沒有其他人表態參選，根本沒有辦法交換意見。

吳怡農昨被問及，是否認為童子賢適合參選台北市長？吳怡農表示，不應該把重點只放在「要推誰」，應該也要提出要為台北市「做什麼」。現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，根本沒有辦法交換意見。導致市民感受不到民進黨對台北市的積極。台北市民也看不見民進黨對這個城市發展的願景，這樣是沒有辦法爭取到社會的支持。

此外，吳怡農也在臉書表示，這幾天他遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過，抱歉讓大家擔心了。他從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人。

吳怡農指出，初選是政黨內部競爭的方式之一：提出願景、交換意見、爭取支持。一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間。所以請知道，他不怕攻擊，只要還有保持不同意見的空間。

而針對童子賢被點名參選，現台北市長蔣萬安昨到台北市議會接受市政總質詢時，也被媒體問及，若童子賢參選台北市長，是可敬的對手嗎？蔣萬安強調，自己表示過，離選舉還有很長一段時間，既然到議會來進行總質詢，就是持續專注在市政上。

