台北市長也愛這一味！ 裴社長和蔣萬安大啖Q彈清燙魷魚、海陸湯

台北城中的小吃，是由各地移民帶來的家鄉味交疊、融合而成的好滋味。（鏡好聽提供／彭仁義、鄭祺耀攝）

「台北城中的小吃，是由各地移民帶來的家鄉味交疊、融合而成的好滋味。」裴社長這回邀請到台北市長蔣萬安，走進昔日迪化街首富「郭烏隆」占地百坪的私宅，在紅磚老房的幽靜中，以古早味龜苓膏揭開台北城小吃巡禮的序幕。隨後兩人在慈聖宮的廟口攤位間穿梭，不僅是在尋找美味，更是在探尋當年那群帶著家鄉味來到台北的移民們，如何豐富這座城市的美食寶庫。

攻略一、慈聖宮廟口的Q彈清燙魷魚

慈聖宮原本位於淡水河港口邊，日治時期因市區改正才移至現址。裴社長與蔣萬安市長一起前往百年歷史的慈聖宮，體驗台北少見的廟口攤販文化，大啖「魷魚標」的清燙魷魚。裴社長補充道，台北獨特的「魷魚文化」源於大稻埕的南北貨貿易。早期商人引進乾魷魚，為了讓魷魚更容易入口，「魷魚大王」李維中研發出獨門的泡發技術，進而造就萬華與大稻埕的清燙魷魚、魷魚羹等料理。

裴社長走進昔日迪化街首富「郭烏隆」占地百坪的私宅，在紅磚老房的幽靜中，揭開台北城小吃巡禮的序幕。（鄭祺耀攝）

「魷魚標」的魷魚選用迪化街優質魷魚乾，加上長達10多小時的泡發，才讓魷魚Q彈，充滿嚼勁，搭配用醬油、番茄醬、黑醋、白醋、砂糖調製而成的「三醬」，以及蒜苗或香菜，好吃到讓裴社長直呼「台北人好幸福」！

「魷魚標」的魷魚好吃到讓裴社長直呼「台北人好幸福」！（彭仁義攝）

攻略二、精力滿點的大橋頭米糕與海陸湯

接著兩人繼續探訪大橋頭的小吃，蔣萬安市長提及，過去從南部上台北討生活的勞工會聚集在大橋頭，這裡是工頭選人的場所，被選上的勞工則需要大量體力做工，因此造就了飽足感滿分的「大橋頭米糕」與「海陸湯」。大橋頭的米糕不同於南部加肉燥的做法，是將肥瘦適中的肉片直接鋪在糯米上蒸煮，加上肥美蚵仔與厚切豬肝熬煮的「海陸湯」，更是許多老饕心中不到百元的能量補給。

用肥美蚵仔與厚切豬肝熬煮的「海陸湯」，是許多老饕心中不到百元的能量補給。（彭仁義攝）

節目尾聲，裴社長表示台北的美味小吃多到好幾集都聊不完，兩人還暢談了南門市場、東門市場和寧夏夜市的阿婆飯糰等特色小吃，想知道更多台北隱藏版美食，請鎖定《裴社長吃喝玩樂》EP74。

裴社長X蔣萬安市長帶你吃慈聖宮、大橋頭、大稻埕美食！EP74節目上架～

魷魚標

地址： 103臺北市大同區保安街49巷17號

