台北市長人選不能再拖！張嘉玲點名鄭麗君、沈伯洋都是好牌：小雞也可以帶著母雞往前跑

民進黨2026台北市長人選遲未拍板，黨內議論沒有停止過。對此，民進黨新北市議員張嘉玲今（9）日在廣播節目《新聞放鞭炮》中直言，台北市長選戰不能再拖，因為基層議員現在已經面臨很現實的問題，「連看板要掛誰的、要跟誰去掃街拜廟、政策要怎麼連結，都還不知道」，對小雞來說其實相當焦慮。

張嘉玲表示，台北市本來就不好選，因為結構上向來是「藍大於綠」，再加上現任市長蔣萬安並不弱，民進黨若要在這一局突圍，母雞人選就必須儘早底定。她認為，現在台北市議員其實心裡一定很著急，因為距離投票時間愈來愈近，若母雞遲遲不出場，地方議員在選戰節奏、政策包裝與基層串聯上，都會陷入「茫茫渺渺」的狀態。

廣告 廣告

張嘉玲在節目中提到，若從目前浮上檯面的人選來看，不論是鄭麗君或沈伯洋，都是很不錯的選項。她坦言，自己身為女性，會比較偏好鄭麗君，因為女性在競選與執政過程中，往往更能展現更多的柔軟，也比較不容易製造強烈對立感。她形容鄭麗君一路走來爭議不多，講話方式溫柔、細緻，不會讓人感到壓迫，若再搭配民進黨內女性政治人物的連結與造勢，會有不錯的女性話題效果。

不過，張嘉玲也認為，沈伯洋同樣是很強的人選。她指出，沈伯洋論述能力強、學歷亮眼，又具備網路傳播與認知作戰議題的專業，若真的投入選戰，對上蔣萬安未必沒有優勢。尤其在短影音、社群媒體成為年輕世代主要接收資訊方式的情況下，沈伯洋是有能力打出不同於傳統模式的選戰。

張嘉玲說，真正的問題不是人選不好，而是不能再拖。她強調，現在選戰不只是母雞自己跑，還要和地方議員形成政策連動、議題互相加乘，「有時候不是母雞帶小雞，小雞前面衝得夠快，也可以帶著母雞往前跑。」若人選遲未確定，地方根本無法提早布局，也很難形成完整的作戰節奏。

她並直言，蔣萬安現在很多動作，其實早就在為2028鋪路，民進黨若還慢半拍，2026就不只是台北市長一席的問題，而是會牽動到更大的政治布局。張嘉玲認為，台北與新北本來就有聯動效果，若新北能翻盤，對台北也會產生牽引作用；但前提是，台北這一局不能一直卡在提名未定的狀態。

張嘉玲最後強調，現在對民進黨來說，最重要的不是再多觀望，而是盡快作出決定。她直言，不管最後是鄭麗君、沈伯洋，甚至其他人選，只要是好的人選，就應該早點定下來，讓基層有方向、讓議員知道怎麼配合，也讓整個選戰可以真正開始往前推進。

（圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮）

更多放言報導

總統推明年月收5萬以下免稅、高收入者繳40%至50%所得稅…陳乃瑜評「主詞不夠明確」、張嘉玲籲「元首講話要精準」：不小心出錯也要及時更正

普發一萬網站設「拒領」選項？張嘉玲直言「沒有必要」！籲官員「多下鄉」聽取民意：不應在辦公室看新聞、下決策...陳乃瑜喊話中央「多與地方民代溝通」