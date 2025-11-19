台北市長人選網路投票最新結果曝光! 他遙遙領先 第二、三名數據超接近

台北市長蔣萬安。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 《壹蘋新聞網》目前正在進行〈2026台北市長，你支持誰？〉網路投票活動，將於明日（20）15:00 截止，目前有約 1,1555 人參與投票。截至今日下午的結果，蔣萬安以 52.2% 的支持率遙遙領先，大幅超越第二名王世堅的 16.1% 和第三名苗博雅的 14.6%。

《壹蘋新聞網》舉辦的〈2026台北市長，你支持誰？〉網路投票活動。圖：翻攝自壹蘋新聞網

即將於明年到來的九合一選舉中，台北市長的人選近期引發不小關注，目前防衛韌性委員會委員吳怡農已遞交意願書，對上尋求連任的現任市長蔣萬安，另外王世堅、苗博雅等也是常被提及的熱門人選，立法委員沈伯洋亦頗受期待。

以此投票來說，蔣萬安的優勢相當明顯，第二、三名十分接近，呈現纏鬥的狀態，低於 10% 的沈伯洋與吳怡農則並不樂觀，但這仍非最終結果。對於參選的意願，王世堅在《下班瀚你聊》節目中表示不敢說要參選，即便黨內有此意，仍會和黨中央懇切表達有更適合的人選，並表示蔣萬安「95% 以上鐵定連任成功」。

據《今日新聞》報導，苗博雅認為若有人提到他的名字，能讓藍綠感受到，應該要有更好的人選提供市民選擇，沈伯洋則表示「戰士沒有選擇戰場的權利」。

