台北市長心中首選！王世堅直指這人：有勝算

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他再度強調自己「完全不可能」參選台北市長，並指出先前推薦的行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄等人，都是能力兼具的優秀人選，這3人都是心中首選。

王世堅表示，民進黨在台北市不乏優秀政治人才，他先前推薦的行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄等人，都是能力兼具的優秀人選，這3人都是心中首選。他強調，民進黨選戰策略就是一開始就推最強的出來，不會選輸了再怪兵器不好。

王世堅指出，自己曾多次到行政院聽取簡報，也在常會聽聞說明，深知鄭麗君在關稅談判過程「含辛茹苦、竭盡心力」。他強調，鄭麗君學經歷完整，學養俱佳才貌雙全，個性也願意傾聽不同意見，並會在接獲反映後積極尋求解決方案、使命必達，即便結果未完全符合期待，也會向民眾清楚報告。

王世堅強調，鄭麗君的特質非常適合擔任地方首長，來選台北市長有勝算，「她願意聽民意、會努力處理、也願意交代成果，這才是對的事情。」

至於被問到行政院長卓榮泰是否適合角逐台北市長，王世堅表示，卓榮泰性格溫和，擅長廣納意見，即便面對質詢對手針鋒相對，也多能回到政策本質討論。他也認為，立委謝龍介先前在質詢中，應該看見卓榮泰的優點。

對於吳怡農表態參選台北市長，王世堅認為，吳怡農是非常優秀的年輕人，個性溫和、謙卑且願意傾聽，他先前兩度參選立委時，自己曾全力協助，包括提供服務處資源、協助掃街與拜票等，對其特質相當了解。

王世堅表示，台北市政府擁有上萬名公務人員，市政繁複，不能等選上後再邊做邊學。他提到，莊瑞雄、徐國勇等人因曾任議員與立委，對市政熟悉，因此能馬上上手，這是首都市長非常重要的能力要求。

王世堅最後表示，民進黨在首都市長提名上應持續傾聽各界意見，並由最能說服多數市民的人選出征。他強調，無論最終提名誰，他都會堅定支持，全力投入選戰。

