台北市長提名蔡英文才有望翻盤？王世堅認了：「核彈級領袖」出來選才激烈

2026年台北市長選戰，民進黨尚未確定參選人，目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記，而聯電創辦人曹興誠則力推民進黨立委沈伯洋出馬。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日接受媒體專訪時指出，如果民進黨真的想贏，提名前總統蔡英文比較有希望。對此，民進黨立委王世堅今（21）日表示，蔡英文確實是國內最強，但應尊重她的意願。

游盈隆在節目《新聞千里馬》分析，台北市這一局，台北市長蔣萬安是要連任，蔣萬安過去3年平平順順，也沒有出什麼紕漏，一個黃仁勳的輝達案也處理得可圈可點，符合社會大眾期待，而且現任市長有連任優勢，民進黨內任何人出來挑戰，恐怕都機會渺茫。他指出，如果民進黨要提名一位有希望的候選人，那可能不是王世堅，而是蔡英文。

廣告 廣告

針對台北市長選情，游盈隆分析，如果民進黨要提名一位有希望的候選人，那可能不是王世堅，而是蔡英文（見圖）。（資料照，柯承惠攝）

蔡英文保持低調 王世堅：當國家有需要時她才會出面

立法院今日召開院會，王世堅受訪時表示，游盈隆的提議很好，因為蔡英文確實是國內最強，但鐘鼎山林各有其志，還是要尊重被點名者的意願，而蔡英文已經表現得很清楚，她在很多國家重大事務上，大可以用過去經驗與智慧發表一些看法或分析，但蔡英文都沒有，很謹守份際。

王世堅指出，蔡英文作為台灣最高票連任的前總統，其一言一行都容易被解讀為可能復出，但以他們多數人對蔡英文的理解和互動，其實都了解蔡英文的本意，是希望有清淨的退休時光，當國家有需要時，像一些重大出訪，蔡英文才會出面，但僅止於此。

游盈隆建議找蔡英文出馬 王世堅認為分析有道理

對於游盈隆提出，台北市可能還有英粉存在，民進黨想要贏就要找蔡英文。王世堅表示，游盈隆在政治上經驗豐富，他的分析自然有其道理，可能認為要有蔡英文這樣「核彈級爆發的領袖」參選，選情才會激烈，民進黨才能勝選。

然而，王世堅再度強調，蔡英文目前的志趣是平靜安穩地過退休生活，只有在國家需要時才可能出手，例如她前兩次出訪時，都有幫台灣加到分。

更多風傳媒報導

