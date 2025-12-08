台北市長最新民調出爐！中立選民、中正萬華出現震撼變化

要聞中心／綜合報導

2026 年台北市長選舉，民進黨將推派誰與現任市長蔣萬安對決，備受關注。除了已經向民進黨中央遞交參選意願書的前台北市黨部主委吳怡農，立法委員王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君及前基隆市長林右昌，也是備受討論的人選。根據TVBS 民調中心最新調查結果顯示，無論民進黨推派誰參選，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安的支持度皆明顯較高，而王世堅仍是綠營人選中，落後幅度最小的人選。民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安，與去年 12 月的調查相較，蔣萬安支持度略減 1 個百分點至 55%，王世堅支持度則略增 4 個百分點至 31%，雙方差距 縮小至24個百分點，另外14%未決定。

蔣萬安。（資料照／中天新聞）

20-29 歲支持王世堅比例提升 8 個百分點至 48%，高於蔣萬安的 31%；其餘年齡層 蔣萬安支持度皆超過五成，明顯高於王世堅

進一步交叉分析顯示，20-29 歲年輕族群有 48%表示支持王世堅，較去年調查增 8 個百分點，高於蔣萬安的 31%，但有 21%未表態；30 歲以上市民對蔣萬安的支持度皆超過五成，明顯高於王世 堅。其中 ，40-49 歲及 60 歲以上民眾有六成以上支持蔣萬安，遠高於支持王世堅的兩成至三成；50- 59 歲民眾支持蔣萬安的比例減少 5 個百分點至 56%，支持王世堅的比例則增 一成至 34%；30-39 歲民眾支持蔣萬安的比例減少 8 個百分點至 51%。，支持王世堅的比例則增 8 個百分點至 40

中正萬華對蔣萬安支持度下滑 16 個百分點，但仍領先王世堅一成（43%：33%）

地區方面，中正萬華民眾對蔣萬安支持度最低，為 43%，與去年調查相較下滑 16 個百分點，對王世堅支持度則提高 5 個百分點至 33%。，但王世堅仍落後蔣萬安一成；中山大同與松山信義對蔣萬安支持度皆高於五成，對王世堅支持度則在三成五左右；松山信義對王世堅支持度提升 11 個百分點至 36%，但仍低於支持蔣萬安的 54%；中山大同、士林北投及內湖南港，支持蔣萬安的比例皆在六成左右，士林北投對蔣萬安的支持度提高 7 個百分點至 58%，支持王世堅的比例則略減至32%。

王世堅。（圖／中天新聞）

中立選民支持蔣萬安比例減少 8 個百分點至 44%，支持王世堅比例上升一成五至 28%，28%未決定

政黨傾向方面，民進黨認與者有 69%支持王世堅，支持蔣萬安比例減少7個百分點至 16%。；國民黨認與者有高達 94%支持蔣萬安；民眾黨認與者有 67%支持蔣萬安，支持王世堅比例增近一成至29%；中立選民支持蔣萬安的比例減少 8 個百分點，支持王世堅的比例上升一成五，但蔣萬安支持 度仍領先王世堅（44%：28%），28%表示尚未決定。

若民進黨推派吳怡農參選，61%支持蔣萬安，24%支持吳怡農，雙方差距 37 個百分點

如果民進黨推派前台北市黨部主委吳怡農參選台北市長，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安 支持度為 61%，高於吳怡農的 24%，雙方差距 37 個百分點，另外 14%未決定。

吳怡農。（圖／中天新聞）

若民進黨由鄭麗君角逐，差距 38 個百分點（62%：24%）

如果民進黨推派行政院副院長鄭麗君參選台北市長，對上國民黨的蔣萬安，蔣萬安支持度為 62%， 鄭麗君的支持度為 24%。，與一年前的調查結果相比有有明顯化，雙方差距 38 個百分點，另外 14% 未決定。

鄭麗君。（圖／行政院直播）

若民進黨推派沈伯洋參選，64%支持蔣萬安，22%支持沈伯洋，14%未決定

前聯電董事長曹興誠建議民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，如果民進黨推派立法委員沈伯洋參 選，與國民黨的蔣萬安對決，蔣萬安支持度為 64%，沈伯洋的支持度為 22%；雙方差距 42 個百分 點。另外 14%未決定。

沈伯洋。（資料照）

若民進黨由林右昌角逐，65%支持蔣萬安，19%支持林右昌，17%未決定

如果民進黨推派前基隆市長林右昌參選台北市長，蔣萬安支持度為 65%，林右昌的支持度則為 19 ％，雙方差距達 46 個百分點，另外 17%未決定。

林右昌。（圖／中天新聞）

台北市長蔣萬安滿意度 59%，是歷次高點，25%不滿意，16%沒意見

對於台北市長蔣萬安上任至今近三年來的施政表現，有 59%台北市民表示滿意（22%非常滿意，37%還算滿意），較就任兩年時的 54%提升 5 個百分點，是歷次調查高點；但不滿意的比例也增 9 個百分點至 25%（15%不太滿意，10%很不滿意），16%有有表示意見。

輝達海外總部確定落腳台北市，35%市民認為是台北市政府的功勞，8%認為是中央政府的功勞，37%認為兩者都有功勞，7%認為都沒有功勞

輝達總部選址北及林林科技園區，但由於新光人壽在 2021 年取得該基地的地上權，經各方協調後 確定可以落腳 T17。、T18 基地，詢問台北市民認為是誰的功勞，35%認為是台北市政府的功勞，8% 認為是中央政府的功勞，37%認為台北市政府和中央政府都有功勞，7%認為台北市政府跟中央政府 都有有功勞，14%有有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於 114 年 11 月 27 日至 12 月 4 日晚間 18：30 至 22：00 進行的 調查，共接觸 1,256 位 20 歲以上台北市民，其中，拒訪為 250 位，拒訪率為 19.9%，最後成功訪問 有效樣本 1,006 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等化項進行統計權處理。調查經費來源為 TVBS。

