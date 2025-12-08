台北市長最新民調出爐！中立選民、中正萬華出現震撼變化
要聞中心／綜合報導
2026 年台北市長選舉，民進黨將推派誰與現任市長蔣萬安對決，備受關注。除了已經向民進黨中央遞交參選意願書的前台北市黨部主委吳怡農，立法委員王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君及前基隆市長林右昌，也是備受討論的人選。根據TVBS 民調中心最新調查結果顯示，無論民進黨推派誰參選，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安的支持度皆明顯較高，而王世堅仍是綠營人選中，落後幅度最小的人選。民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安，與去年 12 月的調查相較，蔣萬安支持度略減 1 個百分點至 55%，王世堅支持度則略增 4 個百分點至 31%，雙方差距 縮小至24個百分點，另外14%未決定。
20-29 歲支持王世堅比例提升 8 個百分點至 48%，高於蔣萬安的 31%；其餘年齡層 蔣萬安支持度皆超過五成，明顯高於王世堅
進一步交叉分析顯示，20-29 歲年輕族群有 48%表示支持王世堅，較去年調查增 8 個百分點，高於蔣萬安的 31%，但有 21%未表態；30 歲以上市民對蔣萬安的支持度皆超過五成，明顯高於王世 堅。其中 ，40-49 歲及 60 歲以上民眾有六成以上支持蔣萬安，遠高於支持王世堅的兩成至三成；50- 59 歲民眾支持蔣萬安的比例減少 5 個百分點至 56%，支持王世堅的比例則增 一成至 34%；30-39 歲民眾支持蔣萬安的比例減少 8 個百分點至 51%。，支持王世堅的比例則增 8 個百分點至 40
中正萬華對蔣萬安支持度下滑 16 個百分點，但仍領先王世堅一成（43%：33%）
地區方面，中正萬華民眾對蔣萬安支持度最低，為 43%，與去年調查相較下滑 16 個百分點，對王世堅支持度則提高 5 個百分點至 33%。，但王世堅仍落後蔣萬安一成；中山大同與松山信義對蔣萬安支持度皆高於五成，對王世堅支持度則在三成五左右；松山信義對王世堅支持度提升 11 個百分點至 36%，但仍低於支持蔣萬安的 54%；中山大同、士林北投及內湖南港，支持蔣萬安的比例皆在六成左右，士林北投對蔣萬安的支持度提高 7 個百分點至 58%，支持王世堅的比例則略減至32%。
中立選民支持蔣萬安比例減少 8 個百分點至 44%，支持王世堅比例上升一成五至 28%，28%未決定
政黨傾向方面，民進黨認與者有 69%支持王世堅，支持蔣萬安比例減少7個百分點至 16%。；國民黨認與者有高達 94%支持蔣萬安；民眾黨認與者有 67%支持蔣萬安，支持王世堅比例增近一成至29%；中立選民支持蔣萬安的比例減少 8 個百分點，支持王世堅的比例上升一成五，但蔣萬安支持 度仍領先王世堅（44%：28%），28%表示尚未決定。
若民進黨推派吳怡農參選，61%支持蔣萬安，24%支持吳怡農，雙方差距 37 個百分點
如果民進黨推派前台北市黨部主委吳怡農參選台北市長，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安 支持度為 61%，高於吳怡農的 24%，雙方差距 37 個百分點，另外 14%未決定。
若民進黨由鄭麗君角逐，差距 38 個百分點（62%：24%）
如果民進黨推派行政院副院長鄭麗君參選台北市長，對上國民黨的蔣萬安，蔣萬安支持度為 62%， 鄭麗君的支持度為 24%。，與一年前的調查結果相比有有明顯化，雙方差距 38 個百分點，另外 14% 未決定。
若民進黨推派沈伯洋參選，64%支持蔣萬安，22%支持沈伯洋，14%未決定
前聯電董事長曹興誠建議民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，如果民進黨推派立法委員沈伯洋參 選，與國民黨的蔣萬安對決，蔣萬安支持度為 64%，沈伯洋的支持度為 22%；雙方差距 42 個百分 點。另外 14%未決定。
若民進黨由林右昌角逐，65%支持蔣萬安，19%支持林右昌，17%未決定
如果民進黨推派前基隆市長林右昌參選台北市長，蔣萬安支持度為 65%，林右昌的支持度則為 19 ％，雙方差距達 46 個百分點，另外 17%未決定。
台北市長蔣萬安滿意度 59%，是歷次高點，25%不滿意，16%沒意見
對於台北市長蔣萬安上任至今近三年來的施政表現，有 59%台北市民表示滿意（22%非常滿意，37%還算滿意），較就任兩年時的 54%提升 5 個百分點，是歷次調查高點；但不滿意的比例也增 9 個百分點至 25%（15%不太滿意，10%很不滿意），16%有有表示意見。
輝達海外總部確定落腳台北市，35%市民認為是台北市政府的功勞，8%認為是中央政府的功勞，37%認為兩者都有功勞，7%認為都沒有功勞
輝達總部選址北及林林科技園區，但由於新光人壽在 2021 年取得該基地的地上權，經各方協調後 確定可以落腳 T17。、T18 基地，詢問台北市民認為是誰的功勞，35%認為是台北市政府的功勞，8% 認為是中央政府的功勞，37%認為台北市政府和中央政府都有功勞，7%認為台北市政府跟中央政府 都有有功勞，14%有有表示意見。
本次調查是TVBS民意調查中心於 114 年 11 月 27 日至 12 月 4 日晚間 18：30 至 22：00 進行的 調查，共接觸 1,256 位 20 歲以上台北市民，其中，拒訪為 250 位，拒訪率為 19.9%，最後成功訪問 有效樣本 1,006 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等化項進行統計權處理。調查經費來源為 TVBS。
延伸閱讀
蔣萬安轟民進黨禁小紅書變「共產黨」！劉世芳：台灣沒有共產黨
劉世芳「禁小紅書」翻車！嗆蔣萬安反打擊犯罪？北市府轟：刻意扭曲
小紅書遭禁 蔣萬安酸綠營：反中反到變共產黨
其他人也在看
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 170
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 182
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 63
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 64
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 66
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 94
卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」
立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 53
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 58
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 1 天前 ・ 43
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 19
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 1
王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？
賴清德總統老是說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。在他的政治正確「指示」下，行政部門卻不以維持兩岸和平做考量，不斷地在兩岸關係上挑撥情緒，形成台海西岸無戰事，東岸卻不斷的挑事，這種操作模式，真能維持兩岸和平，兩岸無戰事嗎？恐怕連賴政府都不信。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 18 小時前 ・ 1
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 1 天前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 3
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1
總統稱中華民國入憲有助團結 鄭麗文籲「廢除台獨黨綱」
[Newtalk新聞] 賴清德總統近日表示，「留著中華民國，有助團結台灣社會」。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）回應指出，國家元首對國家定位應該保持穩定清楚，而不是策略性地不斷變化。既然賴總統宣稱沒有台獨問題、沒有宣布台獨的必要，她誠摯呼籲賴清德乾脆直接廢除民進黨的台獨黨綱，以具體行動證明其說法屬實。 鄭麗文表示，10天前賴清德召開記者會後，她便公開勸告總統不要點火、不要玩火，但短短數日之內，賴清德卻開始為自己找台階下。她批評，總統對重大國家定位卻頻繁改變立場，反而造成社會困擾。 她進一步指出，若賴清德認為沒有台獨問題、也沒有宣布台獨的必要，那麼廢除台獨黨綱才最能展現決心。鄭麗文表示，若賴總統願意跨出這一步，將是團結中華民國的關鍵，相信朝野政黨——至少包括國民黨在內——一定願意共同為中華民國的未來而努力。她並質疑：「到底哪一個賴總統講的話才是真的？哪一個賴總統才真正代表賴清德？」 鄭麗文強調，賴清德的談話再次證明，中華民國確實是守護台灣最重要的一把傘，大家都應該認同並捍衛中華民國。她指出，中華民國並非僅是四個字，而是亞洲第一個民主共和國，象徵民有、民治、民享的核心價值。 她同時質疑，賴新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 6
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 1 天前 ・ 18