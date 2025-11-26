台北市長最新民調曝…沒有沈伯洋！ 粉專酸爆：青鳥表態一定贏蔣萬安

民進黨立委沈伯洋受聯電創辦人曹興誠多次提名推薦參選台北市長。（圖／中時資料照，姚志平攝）

面對2026年選舉，民進黨台北市人選尚未明朗，引發外界關注。一份網媒昨（25）日公布最新民調，其中綠營以王世堅的勝率最高，以29.9%的支持度對上國民黨蔣萬安的49.1%，雙方差距為2成以內。不過，受到聯電創辦人曹興誠多次力薦的綠委沈伯洋卻不在名單內，讓粉專開酸：「民調不準，民調不公」。

該民調為網路媒體《短新聞》委由循證民調有限公司執行，執行日期為11月17日至19日，採家用電話進行系統隨機抽樣。完成樣本數為1077份（95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%），並依人口資料，針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行加權。

廣告 廣告

調查結果引發不少網友討論。因結果顯示，若由吳怡農參選對決蔣萬安，吳怡農的支持度為24.5%，蔣萬安支持度有56.9%；假如是吳思瑤參選，支持度僅22.4%，蔣萬安的支持度則為58.9%。如果由社民黨議員苗博雅出戰，支持度為28.4%，蔣萬安支持度則有59.4%。

經民調交叉分析，王世堅在「20～29歲」、「30～39歲」、「40～49歲」均獲得超過3成的支持度，尤其在「30～39歲」年齡層表現最為突出，獲得43.7%支持度，還贏過蔣萬安的37.9%。

值得注意的是，沈伯洋竟不在名單上，粉專「台派怎麼輸」昨天看到民調結果，忍不住發文驚呼：「竟然沒有中國紅熊！！！民調不準，民調不公，青鳥沒有表態！」更認為青鳥只要表態，黑熊尊者一定會勝過蔣萬安，諷刺意味濃厚。

底下網友也紛紛回應大酸，「當砲灰還嫌不夠格⋯沒什麼成就感！」、「這甚麼爛民調，為什麼沒有沈伯洋？最強的人選沒擺上去，根本假民調」、「怎不見老曹極力推薦的沈伯洋？」、「怎麼沒有黑熊我想要看」、「小沈呢？」。網友的討論超級酸，經查，《短新聞》過去並未定期發布政情民調。

【看原文連結】