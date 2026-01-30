台北市長最新民調「年輕族群變了」 學者揭3訊息：綠營要燒腦了

2026年縣市長選舉逐漸升溫，針對首都台北市長的人選，民進黨仍未明朗。根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，無論綠推派立委王世堅或行政院副院長鄭麗君參選，與現任台北市長蔣萬安對決，蔣的支持度皆大幅領先。進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有54%表示支持，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王的比例則下降一成至38%。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳昨（29日）分析指出，這次的民調中透露出3個重要訊息，包含「從從容容、游刃有餘」的網路迷因效應已然遞減，回歸了平時的基本面、綠軍高層雖不斷藉系列政治操作想為鄭鍍金身及拉抬政治能量，但效果仍然有限。

根據《TVBS》報導，《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，如果民進黨推派鄭麗君參選台北市長，對上蔣萬安，蔣支持度維持62%，鄭的支持度為25%；若民進黨推派王世堅參選，對決蔣，蔣60%、王27%。其中值得注意的是，20-29歲年輕族群有54%表示支持蔣，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王的比例則下降一成至38%，對蔣支持度轉為高於王。

對此，鈕則勳在臉書分析，這次的民調中透露出3個重要訊息，第一，「免費營養午餐」政策讓其他縣市、特別是綠營縣市多有效法，產生強大議題主導能力，當然是顯著原因 ；而蔣直球回應綠軍的政治攻堅，更讓藍軍支持者強化了對其支持的黏著度，加上台北市與輝達簽約在即。

鈕則勳分析第二點，王世堅年輕票已經落後於蔣，代表王之前「從從容容、游刃有餘」的網路迷因效應已然遞減，回歸了平時的基本面 ; 而蔣的「生生喝鮮乳」與「免費營養午餐」政策展現對於新生代年輕人的關懷。

鈕則勳續指第三點，綠軍高層雖不斷藉對等關稅降到15%的系列政治操作想為鄭麗君鍍金身及拉抬政治能量，但效果仍然有限，原因或許是鄭本身的的形象魅力不足，或也因民眾對綠營高層持續的政治操作或鬥爭在野不滿，「賴卓光環」效應不足以建構或支撐鄭的能量。他並認為，當今綠營要燒腦的不只是台北市到底由誰出戰的問題，而是到底是要拿出什麼壓箱寶才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍，防止這幅射外溢效果波及南二都。

該民調是TVBS民意調查中心於23日至28日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

