台北市長民調出爐「年輕票驚現大位移」！陳鳳馨揭關鍵：蔣萬安這政策讓綠營跟進也沒用

根據 TVBS 與震傳媒近期公布的最新民調，現任市長蔣萬安在各組對決中均呈現碾壓之姿，尤其在 20 至 29 歲族群支持度狂飆至 54%。資深媒體人陳鳳馨分析指出，蔣萬安已穩坐「領頭羊」角色，其強大的外溢效應恐如同 2014 年柯文哲或 2018 年韓國瑜，更點出綠營目前面臨「派誰都拖不住」的困局。

陳鳳馨分析，蔣萬安已穩坐「領頭羊」角色，其強大聲勢恐如同 2014 年柯文哲或 2018 年韓國瑜產生強烈外溢效應。她點出綠營目前面臨「派誰都拖不住蔣萬安」的困局。 中央社記者張新偉攝 115年1月28日

蔣萬安成 2026 領頭羊？陳鳳馨：外溢效應讓綠營「拖不住」

陳鳳馨進一步解讀，縣市長選舉通常會產生「政治明星」引導全台，如同 2014 年的柯文哲或 2018 年的韓國瑜，蔣萬安目前展現出的高滿意度，擺明就是「領頭羊」角色。

廣告 廣告

她點出綠營目前的戰略困局：以往對付對方的政治明星，唯一方法是派出強棒「拖住」他，使其必須專注內戰而無法全台輔選。然而，蔣萬安目前的民調數據讓民進黨「派誰都沒效果」，這意味著蔣萬安將有極大餘力在 2026 年產生外溢效應，跨縣市輔選衝擊全台選情。

TVBS民調揭對比結果 蔣萬安支持度碾壓綠營強棒

根據TVBS最新民調，若由鄭麗君對上蔣萬安，鄭麗君支持度為25.%，蔣萬安則高達62.%，雙方差距37個百分點；若由王世堅對上蔣萬安，王世堅支持度為27.%，蔣萬安為60.%。值得注意的是，與去年底相比，蔣萬安對戰王世堅的支持度提升了5個百分點，而王世堅則下滑4個百分點，雙方差距擴大至33%。

根據TVBS最新民調，若由鄭麗君對上蔣萬安，鄭麗君支持度為25.%，蔣萬安則高達62.%，雙方差距37個百分點。（圖/TVBS民調）

若由王世堅對上蔣萬安，王世堅支持度為27.%，蔣萬安為60.%。值得注意的是，與去年底相比，蔣萬安對戰王世堅的支持度提升了5個百分點，而王世堅則下滑4個百分點，雙方差距擴大至33%。（圖/TVBS民調）

蔣萬安支持度直衝 62%！年輕票暴漲 23% 密碼揭曉

根據民調數據顯示，蔣萬安在對戰綠營潛在人選時，支持度多維持在六成以上。其中最令政壇震驚的是，20 至 29 歲年輕族群的支持度，從去年底的 31% 一舉躍升至 54%。

蔣萬安在對戰綠營潛在人選時，支持度多維持在六成以上。最令人震驚的是，20 至 29 歲年輕族群的支持度，從去年底的 31% 一舉躍升至 54%。（圖/TVBS民調）

針對年輕選票的大位移，陳鳳馨指出，這並非因為蔣萬安改變形象或辦演唱會，而是 「國中小營養午餐免費」 政策產生的三大效應：

一、世代共感效應： 20 歲出頭的年輕人離校園生活近，最能體會班上同學因家境變故無法負擔餐費的痛苦。在 K 型經濟發展下，這項政策精準擊中年輕人對貧富差距的同理心。

二、領先者定調效應： 蔣萬安率先拋出政策，引發民進黨縣市隨後「逆風跟進」。陳鳳馨直言：「既然大家都跟進他，那他當然就是領先者，選民自然跟著領先者走。」

三、投票習慣建立： 20-29 歲是投票行為最不確定的族群。陳鳳馨認為，若蔣萬安的風潮能維持，將會深刻影響年輕族群建立長期的投票認同與模式。

藍綠結構分析：民進黨 30% 鐵票仍具韌性

雖然民調數據呈現倍數差距，但陳鳳馨也根據政黨屬性冷靜分析，民進黨在台北市仍具備約 26% 至 30% 的人口結構鐵票。她提醒，若以 70% 的投票率估算，綠營最終仍可能開出四成至四成五的得票實力，因此即便蔣萬安目前勢頭強勁，綠營的基本盤韌性仍不可小覷。