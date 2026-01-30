台北市長民調出爐「最強黑馬浮現」！他曝：蔣萬安恐選到連滾帶爬

政治中心／綜合報導

民進黨2026年台北市長提名人選尚未定案，震傳媒於28日公布一份對比式民調，針對綠營內部被點名的潛在人選，包括行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，以及立委王世堅，分別與現任台北市長蔣萬安進行支持度比較。結果顯示，在多組對決中，以王世堅與蔣萬安之間的差距最為接近。針對民調數據，政治評論員張益贍分析指出，目前民進黨尚未完成正式提名，綠營支持者尚未全面整合，相關數據仍存在變動空間。他認為，若未來王世堅與蔣萬安的支持度差距進一步縮小至15%以內，原本被外界視為相對穩定的連任態勢，恐將轉為競爭激烈，選情走向也可能出現明顯變化。

震傳媒民調揭對比結果 王世堅對蔣萬安差距最小

震傳媒28日公布最新台北市議題民調，針對近期外界傳出民進黨可能投入台北市長選戰的人選進行對比式調查，包含行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅，並與現任國民黨籍台北市長蔣萬安進行支持度比較。民調結果顯示，若由卓榮泰對上蔣萬安，卓榮泰支持度為24.0%，蔣萬安為62.7%；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭麗君支持度為27.4%，蔣萬安為60.4%；至於王世堅對上蔣萬安，王世堅支持度為32.7%，蔣萬安為52.0%。三組對比之中，王世堅與蔣萬安的差距最小，為19.3%。





民進黨立委王世堅（左）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院長卓榮泰（右）。（圖／民視新聞、行政院提供）





政黨傾向交叉分析 鄭麗君鞏固綠營、王世堅拓展非綠選票

進一步就政黨傾向進行交叉分析，結果顯示，鄭麗君在民進黨支持者中的凝聚力較高，獲得72.9%的民進黨支持度；王世堅則在拓展非綠選票方面表現較為突出，其支持結構中，來自國民黨支持者為8.0%、民眾黨支持者為28.0%，以及不偏任何政黨者20.5%。





王世堅對上蔣萬安，王世堅支持度為32.7%，蔣萬安為52.0%。三組對比之中，王世堅與蔣萬安的差距最小，為19.3%。（圖／民視新聞）









若凝聚綠營支持破85% 選局恐由穩定轉為變數

政治評論員張益贍29日在社群平台發文，分享他對近期台北市長選舉民調的觀察與解讀，並點出潛在參選組合對選情可能帶來的影響。針對現階段數據，張益贍分析，若由王世堅對上蔣萬安，目前兩人民調差距約19%。不過，他強調，民進黨尚未正式提名，綠營支持者仍未完全歸隊，王世堅在綠營內的支持比例目前約為67%。









政治評論員張益贍分析，若民進黨正式提名王世堅，並成功凝聚超過85%的綠營支持度，雙方差距有機會縮小至15%以內。他認為，一旦差距壓縮至此區間，選情恐將出現變數，說不定王世堅有機會威脅蔣萬安。（圖／民視新聞）









差距壓縮至15%內？張益贍：連任恐不再從容

張益贍進一步推估，若民進黨正式提名王世堅，並成功凝聚超過85%的綠營支持度，雙方差距有機會縮小至15%以內。他認為，一旦差距壓縮至此區間，選情恐將出現變數，說不定王世堅有機會威脅蔣萬安，本來是「從從容容」的連任，選到最後「連滾帶爬」。





政治評論員張益贍29日在社群平台發文，分享他對近期台北市長選舉民調的觀察與解讀。（圖／翻攝自張益贍臉書）





















