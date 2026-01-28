台北市長民調力壓卓榮泰、鄭麗君！王世堅驚呼：不可置信

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委王世堅今(1/28)被問到台北市長選舉民調大勝行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君時，直言「不可置信」。他說，卓、鄭兩人學養俱佳、才德兼備，行政能力都很強，也說自己不知道有民調，「對不起，不太曉得，不太可能吧。」

民進黨立委王世堅，資料照，許詠晴攝

《震傳媒》公布最新對比民調，綠營台北市長人選對決國民黨台北市長蔣萬安，民調結果如下：

卓榮泰24.0% 蔣萬安62.7%

鄭麗君27.4% 蔣萬安60.4%

王世堅32.7% 蔣萬安52.0%

王世堅下午受訪，被問到民調領先卓、鄭兩人時，先是直呼「不敢置信、怎麼可能」，他說，卓榮泰、鄭麗君都是學養俱佳、才德兼備，尤其行政能力都很強，自己不知道有民調，也說不太可能吧。

王世堅說，綠營還有不少優秀人選，像是民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜等等，若放進去民調，結果可能不一樣。

王世堅說，若是鄭麗君、高嘉瑜站出來對決蔣萬安，美女對上俊男，本身就有很多話題，雙方都很有智慧，精彩可期。

