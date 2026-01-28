台北市長民調勝過卓榮泰、鄭麗君 王世堅驚呼：怎麼可能啦！

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

震傳媒今（28）日公布最新台北市長民調，民進黨立委王世堅力壓行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，王世堅與蔣萬安差距最小（19.3%），且近三成小草力挺。對此，王世堅受訪時驚呼，不可置信、「怎麼可能啦！」

震傳媒今日公布最新台北市長選舉民調。行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，以及民進黨立委王世堅與現任國民黨籍市長蔣萬安進行對比民調。結果顯示，若卓榮泰對比蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%，王世堅在三人中與蔣萬安差距最小為19.3%。

針對媒體詢問民調力壓卓揆和副院長鄭麗君，王世堅先喊，不可置信，怎麼可能啦！並強調，卓榮泰、鄭麗君，學養俱佳且才德兼備，而且學資歷完整、行政能力又強，我不知道欸，我不知道有民調，我不曉得。他表示，還有優秀的好幾位，包含徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等人，民調放進去可能會不一樣。

媒體詢問，如何看待國民黨籍北市議長戴錫欽認為，鄭麗君會是台北市長強棒？王世堅稱，他第一個推薦就是鄭麗君，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜都非常適合，學養俱佳、才德兼備。

最後，王世堅坦言，鄭麗君跟高嘉瑜更是才貌雙全。這兩人光是站出來對決蔣萬安，美女對上俊男就是好的話題，且不管是鄭麗君、高嘉瑜、蔣萬安都很有智慧，他們若之間的對壘精彩可期，再次推薦他們，而且相信高嘉瑜、徐國勇、莊瑞雄也被列入名單的話，還是會有一些變化的。

