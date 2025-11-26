台北市長民調支持度居冠 王世堅回應了：「她」更適任

2026地方選舉倒計時，外界高度關注綠營將由誰對戰現任台北市長蔣萬安，綠營目前雖僅有壯闊台灣創辦人吳怡農表態，但綠委王世堅、沈伯洋亦均有被點名。而吳今（26）日公布民調，在「非藍白支持者」當中，他目前名列第二，僅落後王世堅。而王世堅也回應了，表示許多人都比他（王）適任得多，如行政院副院長鄭麗君，不但學養俱佳、才貌雙全，王更讚鄭是「非常好的國之棟樑。」

吳怡農今日召開記者會並公布民調，在「非藍白支持者」當中，吳目前名列第二，僅落後王世堅的24.2%支持度排名第一。吳也指，現階段民調不是第一並不意外，但也看見自己的爆發力，目前他是唯一表達意願參選，如果其他人未來表態，民調如何演變他無從預測，不過他也會極力爭取更多台北人支持。

有關該民調，王世堅今日在立法院受訪回應，「我不曉得，這真的很抱歉」，現在民調很多，自己幾乎沒有看，只看過兩份，結果都差不多。但他認為，民進黨在提名上並非只依據民調作為唯一標準，民調只是參考之一，黨內還有選對會與黨主席，會根據不同狀況做出判斷。

王世堅也說，許多人都比他適任得多，而他最推薦的是行政院副院長鄭麗君，認為鄭學養俱佳、才貌雙全，「一年多以來，在中常會中，常有政務交辦給她，她都使命必達，並提供很好的判斷給中常委與賴清德主席參考」，認為鄭不但能力強，也懂溝通，大讚鄭「是非常好的國之棟樑。」

