台北市長民調暫居第一 王世堅力推鄭麗君：才貌雙全、國之棟樑

民進黨立委王世堅在台北市長選舉民調中，目前暫居第一。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026台北市長選戰持續加溫。綠營雖僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但黨內仍有多位被點名的熱門人選，包括立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌。吳怡農今（26）日公布5名潛在人選的互比式民調，結果顯示王世堅以24.2%暫居第一。不過王世堅對此反應相當低調，還強調有許多人比他更適合，並親自點名行政院副院長鄭麗君是最具潛力的選將。

王世堅受訪時坦言，對民調數字「有些抱歉」，因為近期坊間民調太多，他本人只看過兩份，結果差異也不大。他表示，民調只是參考工具之一，黨的提名並非只看民調，而是由選對會與黨主席綜合各種因素做最終決定。

被問及昨日在節目上脫口打賭「若被徵召就送100份雞排」的話題時，王世堅笑稱，那只是主持人興之所至，他當下腦中剛好在推薦年輕人，並沒有太多深意，「跟運氣無關，也不是什麼預告」。

至於民進黨最適合出戰台北市長的人選為何？王世堅毫不猶豫地推薦行政院副院長鄭麗君。他盛讚鄭「學養俱佳、才貌雙全」，並回顧一年多來在中常會與鄭麗君的合作經驗，認為她在黨政事務上的判斷力、責任感與執行力皆相當突出。

王世堅也提到，自己曾兩度赴行政院聽取鄭麗君關於關稅相關議題的簡報，內容完整、條理清晰，充分展現政策掌握度。他更大讚，面對外界壓力或誤解時，鄭麗君能堅守談判中的敏感資訊，不為澄清而洩漏不該對外公開的內容，展現出高度的專業與穩定度。

王世堅強調：「她是真正的國之棟樑。」並呼籲黨內在評估台北市長提名時，應慎重考量鄭麗君的能力與特質。

