台北市長民調驚見「年輕族群轉向」 蔣萬安笑納逾五成支持

《TVBS民調中心》今（29）日公布最新台北市長選戰民調，國民黨現任台北市長蔣萬安無論對上民進黨立委王世堅或行政院副院長鄭麗君，支持度皆大幅領先。民調顯示，20-29歲年輕族群有54%支持蔣萬安、38%支持王世堅，年輕選民對蔣萬安的支持度已超越王世堅。

台北市長蔣萬安。（圖／資料照）

調查結果顯示，若民進黨推派鄭麗君對決蔣萬安，蔣萬安支持度為62%，鄭麗君支持度為25%。若民進黨派王世堅應戰，與去年12月調查相比，蔣萬安支持度增加5個百分點達60%，王世堅支持度略增4個百分點至27%，雙方差距擴大至33個百分點，另有13%選民未決定。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

交叉分析顯示，20-29歲年輕族群對蔣萬安的支持度較去年12月大幅增加23個百分點至54%，對王世堅的支持度則下降10%至38%，呈現年輕選民態度轉變的趨勢。這項數據顯示蔣萬安在年輕族群的支持度已從落後轉為領先王世堅。

從行政區域分析，中正萬華與士林北投民眾對蔣萬安支持度皆為51%，對王世堅支持度約36%。士林北投對蔣萬安支持度較前次調查減少7個百分點，對王世堅支持度增加4個百分點，但兩人支持度仍有15個百分點差距。中山大同與內湖南港對蔣萬安支持度在六成上下，對王世堅支持度約兩成五。

松山信義及大安文山地區支持蔣萬安的比例皆超過六成五，支持王世堅的比例則低於兩成五。本次調查由TVBS民意調查中心於115年1月23日至1月28日執行，共接觸1124位20歲以上台北市民，拒訪115位，拒訪率為10.2%，成功訪問有效樣本1009位，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點以內。

