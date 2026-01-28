台北市長民調高過卓榮泰、鄭麗君！ 王世堅：怎麼可能

王世堅不敢相信自己的民調贏過卓榮泰與鄭麗君。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨台北市長人選仍未出爐，根據媒體民調顯示，立委王世堅的支持度比行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君都還高。對此，王世堅今（28）日直言，不可置信啊，怎麼可能。

震傳媒今公布台北市議題民調，針對近期傳言民進黨可能出戰北市長呼聲較高者，包括卓榮泰、鄭麗君、王世堅，與台北市長蔣萬安進行對比式民調。若卓對比蔣，卓 24.0%、蔣 62.7%；若鄭對比蔣，鄭 27.4%、蔣 60.4%；若王對比蔣，王 32.7%、蔣 52.0%。王與蔣差距最小（19.3%）。

廣告 廣告

民進黨今下午召開中執會，王世堅於會前受訪表示，不可置信啊，怎麼可能。他說，卓榮泰、鄭麗君都是學養俱佳、才德兼備，學資歷都很完整、行政能力都很強，「我不知道有民調」。

王世堅指出，他有推薦鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜都非常適合。他說，光是鄭、高站出來跟蔣萬安對壘，就是美女對上俊男，有很多好的話題。他指，如果民調也可以列入這些人，應該會有些變化。

針對民進黨中執委日前質疑台南初選民調問題，王世堅則說，立委陳亭妃在台南贏的正大光明，而且合乎情理、意料之中，如果大家有去看掃街，他只有四個字，就是「大勢底定」。他說，應該尊重民調結果，如果對方還是不能放下，了不起就支持少一點，但不要唱反調，而是要團結。

至於近日「台灣101」與「台北101」的爭論，王世堅表示，法律沒有規定法定名稱是什麼，要講「台北101」、「台灣101」都可以，但約定成俗是稱呼台北101。他說，不必要糾結在小事情上，且蔣萬安也不必要說什麼「台灣市長」，社會上花太多時間在這種無謂的爭執。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國共智庫論壇下周登場 民進黨：國民黨淪中共對台策略的執行節點

中央總預算卡關衝擊台南 陳亭妃點名謝龍介：政治惡鬥不該讓市民承擔