台北市長民調「他」成黑馬？張益贍曝1情況：蔣萬安選到連滾帶爬

政治中心／黃韻璇報導

民進黨2026台北市長人選尚未決定，震傳媒28日針對綠營幾位呼聲較高者，包括行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君以及立委王世堅與現任市長蔣萬安進行對比式民調，結果顯示王世堅與蔣萬安的差距最小。對此，政治評論員張益贍就分析，因為民進黨尚未提名，綠營尚未歸隊，若王世堅與蔣萬安差距拉近到15%以內，蔣萬安恐會由「從從容容」的連任，選到最後「連滾帶爬」。

震傳媒民調顯示，若卓榮泰對比蔣萬安，卓榮泰獲24.0%支持度、蔣萬安獲62.7%支持度；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；若王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%。在三人當中，王世堅與蔣萬安差距最小，為19.3%。而在政黨傾向交叉分析中，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者（72.9%），王世堅則較能拓展藍白及不偏政黨者選票（民進黨67.4%，國民黨8.0%、民眾黨28.0%、不偏任何政黨者20.5%）。

最新民調顯示，王世堅與蔣萬安的差距最小。（圖／記者劉秀敏攝影）

政治評論員張益贍29日PO文分享自己針對台北市長選舉民調觀察，認為王世堅有實力嚇到蔣萬安「連滾帶爬」，他列出5點分析，首先該民調內沒有賈永婕，提到賈永婕是無黨籍，是否參選最重要的是個人意願，若有意願的話，民進黨也有禮讓無黨籍的協調機制。

接著張益贍指出，目前王世堅與蔣萬安差距19%，但因為民進黨尚未提名，因此綠營尚未歸隊，從目前的民調數字來看，王世堅綠營支持比例只有約67%，低於鄭麗君的72.9%。他認為，如果民進黨提名王世堅，凝聚綠營支持度達85%以上，那麼王世堅和蔣萬安就可拉近到15%以內，若只有15%的差距，說不定王世堅有機會威脅到蔣萬安，本來是「從從容容」的連任，選到最後恐會「連滾帶爬」。

