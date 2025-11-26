台北市長民進黨內互比民調曝 郭正亮點名可空降「他」出戰

2026年台北市長選戰，民進黨候選人尚未定案，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記爭取參選。吳怡農25日公布民進黨5位潛在參選人的互比式民調，在「綠營支持者」中，綠委王世堅的支持度為 22.7％，領先吳怡農 20.3％，另外綠委沈伯洋支持度為16.9％、行政院副院長鄭麗君9.9％、前民進黨秘書長林右昌5.1％。前立委郭正亮認為，民進黨可以空降徐國勇來選，他至少團結深綠沒問題。

郭正亮今(26日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，吳怡農是投資銀行出身的，沒有在拐彎抹角的，他是真的要選，可是民進黨不要讓他選，因為他曾出來批大罷免，還有吳怡農是蔡英文的人馬。

郭正亮甚至認為，賴清德不會讓沈伯洋選台北市長，因為會影響全台灣的選情。前副總統陳建仁也不會同意選，因為他薪水太高了，而且他已經是那種所得的人，不會來選，而且選不上；提名苗博雅當然是可以，而且她這個人什麼都願意。可是大家都知道這個叫「雞肋」，也就是沒有人要選，民進黨為什麼在台北市不能空降一個人來選，比如徐國勇，還有王世堅說最好的人選是卓榮泰。

郭正亮認為，徐國勇至少團結深綠沒問題。可能他也會評估他的身體狀況，因為選舉很累。至於總統府祕書長潘孟安，則是內定的行政院長，因為總統賴清德手上要一張牌，他內定的就是潘孟安。所以高雄市長陳其邁就要好好表現，高雄一定要贏，不然可能就沒有了，了不起就接個內政部長。

