台北市長穩了！曾興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民進黨主席的賴清德總統真要具體聲援沈，就該徵召沈參選台北市長；他還說，沈伯洋各方面都輾壓現任台北市長蔣萬安，請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。

民進黨不分區立委沈伯洋，資料照

曹興誠一早在臉書發文指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

廣告 廣告

曹興誠說，韓國瑜對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。

曹興誠表示，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我國立委，那我們就請沈伯洋出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

曹興誠指出，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。

曹興誠說，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

曹興誠表示，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈，中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？

曹興誠指出，近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情。

曹興誠說，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益，敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。

更多FTNN新聞網報導

中共通緝沈伯洋！賴清德盼韓國瑜聲援 黃國昌：面對中共法律戰只剩情勒在野一招

中共藉國際組織抓捕沈伯洋？賴清德盼韓國瑜出面「跨黨派聲援沈」

原本10年前就要對決蔣萬安 被問到參選台北市長梁文傑回應了

