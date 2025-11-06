台北市長綠營誰來選？洪健益揭2關鍵特質

2022年民進黨台北市長候選人陳時中在北平東路大造勢。（圖／民進黨）

民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點選區之一；除了已繳交意願書的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，民進黨前秘書長林右昌、立委王世堅、陸委會副主委梁文傑、社民黨台北市議員苗博雅都是被點名的人選。對此，民進黨台北市議員洪健益表示，適合的人選除了有年輕人的討論度外，也要是個淺藍的選民，不見得討厭的人。





洪健益6日在政論節目《政治狠狠問》中表示，綠營被點名參選台北市長的每個人，都是優秀的人才，但是優秀的人才要放對地方，每個人都有資格選台北市，只要願意黨提名你，有繳報名費都可以，台北市目前報名的只有吳怡農，是個很優秀的年輕人，但是選台北市長會產生一個問題。

洪健益指出，台北市長選戰對手是蔣萬安，假設這次選輸了，「那你的小雞怎麼辦？一個候選人不是要小雞抬他，是要他帶著小雞大家共同創造」；洪續指，柯文哲2014年選上是靠人格特質，但大家其實被他騙了，後面才看清楚，且柯能贏也和當時對手是連勝文有關。





洪健益強調，蔣萬安不是連勝文，沒有連勝文的包袱，「現在這些人要出來選的人，包含阿苗、梁文傑、吳思瑤和吳怡農，我個人認為，誰在網路上可以讓年輕人討論，討論度要絕對不會輸於蔣萬安，有討論度年輕人才會投你」。





洪健益認為，適合跟蔣萬安對戰的候選人除了有討論度外，也要讓淺藍的選民，不見得會討厭你，那這樣才有機會擴大民進黨基本盤效益，「到底連任度甚至於當選率有多少，這才是要參選的人，最大的挑戰跟考驗」。