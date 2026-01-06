台北市長者有福了！蔣萬安宣布「敬老卡功能」重磅升級

台北市長蔣萬安今天（6日）在市政會議上，宣布三大項重要政策，包含台北市營養午餐將全面免費、教育革新三箭、以及敬老卡功能升級。其中在敬老卡功能升級方面，蔣萬安表示，敬老卡點數的調整不只是金額的增加，更正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇。希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。

蔣萬安表示，敬老卡功能大升級，打造全台最優質的高齡樂活城市。（圖取自蔣萬安臉書）

蔣萬安表示，敬老卡功能大升級，打造全台最優質的高齡樂活城市。台北市民的長壽與健康是台北的驕傲。敬老卡點數的調整不只是金額的增加，更是服務場景的全面擴張。市府從1月2日開始已經開放扣抵聯醫門診掛號費。2月，計程車扣抵點數提高到85點。7月開始，每個月點數更從480點調升至600點。

圖為蔣萬安拜訪長者。（圖/台北市社會局提供）

蔣萬安接著指出，今年市府將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇。希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。透過點數扣抵健檢以及醫療費用，市府在傳遞一個觀念：預防勝於治療，鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

蔣萬安最後強調，今日的政策宣布，每一項都需要龐大的預算支撐，更需要各局處打破門戶之見，緊密協作。台北市不需要虛華的口號，而是需要的是實實在在能解決家長焦慮、減輕老師壓力、給予長者健康樂活的生活環境的具體作為。請相關局處針對預算撥付、配套措施以及宣導作業，精準對位，即刻落實，要讓市民感受到，台北市政府是一個有溫度、有肩膀、更有遠見的團隊。

