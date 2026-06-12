台北市長蔣萬安參訪惠德宮、敦和宮 向北市民推薦南投好農產
台北市長蔣萬安行程滿檔，12日下午在南投縣長許淑華、立委馬文君、游顥陪同下，專程參拜草屯鎮惠德宮及敦和宮，蔣市長允諾指出，南投有最優質的咖啡、巧克力等農特產品，台北市政府團隊一定會全力向所有市民推銷，也會更積極邀請南投在地優秀的企業隱形冠軍踴躍到台北參加各項國際大展，持續攜手許縣長及南投縣政府團隊，強化兩縣市的互惠交流。
蔣市長脫口說「台北、草屯都有北投國小！」，下午他先抵達惠德宮，在董事長林昆熠等執事人員及大批信眾熱情歡迎下，虔誠向主祀的關聖帝君焚香禮敬及獻花、獻果、獻財帛後，也是草屯鎮農會理事長的林董事長，致贈蔣市長草屯鎮農會與國立歷史博物館跨界合作推出的「靜觀四時」精品米禮盒，蔣市長看到以常玉名畫包裝的草屯「春秧、夏露、秋穗、冬藏」4款在地優質米，連說一定要向台北市民大力推薦。
隨後蔣市長轉往敦和宮，同樣在主委賴怡伶等執事人員陪同下，虔誠向武財神趙天君上香敬拜，蔣市長在獲悉敦和宮七樓頂高達162台尺的財神爺銅像將爭取列入金氏世界紀錄，也特別登上七樓，近距離瞻仰趙天君的神威。
許縣長指出，感謝蔣市長專程來南投，以他的高人氣為即將登場的南投巧咖節拉抬知名度，更期待台北市與南投縣在蔣市長的帶動下，市民、縣民有更緊密的交流。
蔣市長說，他這趟南投之行，發現南投縣真是個好地方，希望很快我太太和我家的「三寶」也都有機會來感受南投鄉親的熱情，他更一定會推薦給所有台北市的鄉親。
蔣市長說，他和許縣長及馬文君、游顥立委都是最好的戰友和夥伴，也讓他義不容辭幫忙推銷南投茶及在地優質的巧克力與咖啡，也分享南投好物給台北市所有的市民朋友，希望增加南投在地農產的銷售，同時也讓台北市民享受到南投巧咖節期間的各項旅宿及消費優惠。
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