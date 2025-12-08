台北市長藍營蔣萬安狂勝綠 差距最小的王世堅也大輸24%

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

TVBS民調中心今（8）日公布最新台北市長民調結果顯示，民進黨潛在人選包括行政院副院長鄭麗君、壯闊台灣創辦人吳怡農、立委王世堅、沈伯洋以及前基隆市長林右昌，對上國民黨籍爭取連任的台北市長蔣萬安，結果皆由蔣萬安大勝至少24個百分點。其中落後幅度最小的是王世堅的24個百分點；落後最多的沈伯洋與蔣萬安相差42個百分點，支持度為22%。

最新民調，台北市長蔣萬安大勝綠營。（圖／鄧宇婷）

若改由吳怡農出馬，蔣萬安支持度為61%，領先吳怡農的24%，雙方差距37個百分點，另有14%未決定。

廣告 廣告

至於對上鄭麗君時，蔣萬安支持度為62%，鄭麗君24%，差距為38個百分點；未決定者14%。

若對決沈伯洋，蔣萬安支持度為64%，沈伯洋22%，兩者相差42個百分點，未決定者14%。

若對上林右昌，蔣萬安支持度高達65%，林右昌為19%，差距達46個百分點，另有17%未決定。

TVBS民調詢問民眾「若民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安」較去年12月調查，蔣萬安支持度略減1個百分點至55%；王世堅支持度則略增4個百分點至31%，兩人差距縮至24個百分點，另有14%未決定。

不過若以年齡區別交叉分析，20至29歲族群有48%支持王世堅，明顯高於蔣萬安的31%；30歲以上市民則普遍由蔣萬安取得超過五成支持，明顯高於王世堅，尤其40至49歲及60歲以上族群更有六成以上支持蔣萬安，遠超過王世堅的兩至三成。

地區分布方面，中正萬華對蔣萬安的支持度為43%，較去年下滑16個百分點，王世堅則為33%，落後蔣萬安一成；中山大同與松山信義區，蔣萬安支持度皆逾五成，王世堅約在三成五左右；大安文山、士林北投及內湖南港區中，蔣萬安支持度皆接近六成，其中士林北投更較上次調查增加7個百分點至58%，王世堅支持度則略降至32%。

值得注意的是，在中立選民中，蔣萬安支持度比例減少8個百分點，王世堅提高一成五，但蔣萬安仍以44%：28%領先，另有28%尚未表態。

調查也詢問蔣萬安上任近三年的施政表現，結果有59%市民表示滿意，其中22%非常滿意、37%還算滿意，較上任兩年時的54%增加5個百分點，創歷次調查新高。但不滿意者則增至25%，其中15%不太滿意、10%很不滿意，另有16%未表示意見。

此外，民調針對「輝達總部選址北投士林科技園區，經各方協調後確定落腳 T17、T18 基地，詢問台北市民認為是誰的功勞」，結果顯示：35%認為是台北市政府的功勞；8%認為是中央政府；37%認為中央、市府都有貢獻；7%認為兩者都沒有；14%無意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等化項進行統計權處理。調查經費來源為TVBS。

更多FTNN新聞網報導

綠議員拚命追問李四川何時辭職 蔣萬安笑嘆：考慮一下我市長的心情好不好

哪個副市長最不可或缺、是否要李四川陪身邊？蔣萬安答：不管在哪心都在一起

被問登記參選就辭職何時走人？李四川笑答：我沒宣布 不會這麼早走啦

