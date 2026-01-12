台北市長誰出戰？ 王世堅點名「綠營最強這6人」

台北市 / 綜合報導

2026台北市長之戰，民進黨由誰出馬，政院長卓榮泰也被傳出，有可能出馬角逐。而台北市長蔣萬安，近來接受專訪，特別喊出「我是台灣人、也被解讀是否在為 連任 鋪路。

台北市長蔣萬安：「我就很清楚，我是台灣人，我也是中華民國國民。」喊出自己是「台灣人」，台北市長蔣萬安接受專訪，這個台灣說疑似切割。

國民黨主席鄭麗文，讓台灣人自豪說我是中國人的說法，讓外界聯想是不是也在為選舉鋪路，畢竟相比另一邊，民進黨在2026台北市長之戰，遲遲沒有定於一尊，只有壯闊台灣理事長吳怡農表態想選，頻頻被點名的立委王世堅，則有自己的推薦名單。

立委(民)王世堅：「台北市最強的還有好多位，讓最強的出來，才是最正確的，不要到時候，選輸了再怪兵器不好。」王世堅點出的最強六人，包括行政院副院長鄭麗君，民進黨祕書長徐國勇，前立委高嘉瑜，立委莊瑞雄和吳思瑤。

至於行政院長卓榮泰，也是因為近來傳言，總統兼黨主席賴清德，有意勸進吳思瑤但她始終沒點頭，賴總統轉而希望由行政院長卓榮泰，親征首都藉此拉抬選舉士。

立委(民)吳思瑤：「是覺得卓院長不夠忙嗎，但目前為止，真的沒有聽到卓榮泰這三個字，在民進黨討論的範疇上，思瑤也絕對會是抬轎的，非常重要的參與者，只要找出最強的人選，永遠不會太遲，。」不論誰出戰思瑤絕對是重要抬轎者，對比上一屆的陳時中我們已經提早半年左右了，一切都在我們的時程當中，我們的作業是穩健而且提早進行。

台北市長蔣萬安：「(市長怎麼看賴總統要卓榮泰來選)，我們專注市政上面，謝謝。」11/28日地方選舉決戰日步步進逼，綠營強調都按時程走，蔣萬安也選擇不談選戰談市政，不過檯面下藍綠布局恐怕已經暗潮洶湧。

